EOLO organizza due giornate all’insegna dell’innovazione

EOLO ha organizzato due giornate all’insegna dell’innovazione presso la sede a Busto Arsizio; si parlerà di fibra ottica, 5G, ML, security e automazione delle reti.

Le attività si svolgeranno il 26 e il 27 settembre, con l’aiuto di professionisti e docenti universitari provenienti da tutto il mondo.

Per l’occasione EOLO descriverà le innovazioni più recenti prodotte dall’azienda, tra cui nuovi algoritmi di traffic-engineering, e aprirà le selezioni per la ricerca di un Network Software Engineer.

L’evento, dai contenuti specialistici rivolti a tutte le persone interessante ai temi di networking, mira a promuovere la filosofia dell'Open Networking ed è organizzato in collaborazione con ITNOG “On The Road”, manifestazione internazionale il cui obiettivo è avviare un serrato dibattito fra gli operatori di rete in tutte le comunità locali italiane per ottenere una più stretta collaborazione fra i vari player del settore. Per permettere a tutti gli interessati di assistere all’evento e ai diversi interventi, EOLO organizzerà delle dirette Facebook che sarà possibile seguire dalla pagina dell’azienda.

Francesco Alberti, Responsabile R&D & Test Plant di EOLO

Siamo molto fieri di questo evento, che abbiamo voluto con forza e per cui abbiamo speso impegno, energia e passione. Il dipartimento di Ricerca&Sviluppo è il cuore pulsante delle attività di EOLO. È importante far vedere ai giovani che ci sono anche nel nostro Paese realtà che offrono possibilità di crescita e che investono per creare un futuro sempre più all’avanguardia. In EOLO crediamo che questa sia la soluzione migliore per rimanere attrattivi: mostrare un’idea di futuro da poter costruire insieme.

Il dipartimento di Ricerca&Sviluppo di EOLO conta 6 persone che quotidianamente si occupano dello sviluppo del progetto BLU e del test-plant, cercando di integrare soluzioni open-source, eventualmente customizzate, a soluzioni proprietarie destinate a cambiare il settore delle telco.

EOLO è un ISP FWA italiano con una rete di proprietà in continua espansione e con caratteristiche non convenzionali. La presenza di numerosissimi link wireless per il trasporto di traffico di backhaul, l’assenza di gerarchia su una topologia di oltre duemila nodi e l’elevato mesh-factor impongono l’utilizzo di soluzioni che combinino protocolli di routing classici a framework nati in ambito Software Defined Networking. Per questo nasce uno dei nostri fiori all’occhiello: il progetto BLU.

BLU nasce per favorire una crescita veloce, sia in termini di coverage geografico che in termini di customer-base, ad un prezzo competitivo rispetto a soluzioni black-box presenti sul mercato. Il framework ha saputo reggere la sfida di “portare Internet dove gli altri non arrivano”, mission di EOLO, grazie ad un costante lavoro di ricerca e sviluppo. La natura open di questo progetto permette di combinare al suo interno componenti open-source di rilievo, primo tra tutti il kernel Linux, soluzioni proprietarie ed altre completamente sviluppate internamente.

In BLUos, sistema operativo sviluppato da Eolo per i suoi whitebox switch, protocolli di routing classici come BGP e OSPF si interfacciano con Open vSwitch in modo da ottenere un control plane automatico, distribuito e programmabile.

BLUgw, il controller centralizzato dei nostri router, sviluppati nel reparto di ricerca e sviluppo di EOLO, utilizza protocolli di comunicazione allo stato dell’arte (es., gRPC), solver matematici proprietari, e database di ultima generazione per garantire proprietà di automazione e tolleranza ai guasti in tutte le fasi di progetto e manutenzione della nostra rete.