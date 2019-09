Siemens debutta ufficialmente con il nuovo CNC Sinumerik ONE

Ultimo nato nella famiglia Siemens, Sinumerik One, presentato al mercato durante EMO Hannover 2019, si propone di rivoluzionare il settore delle macchine utensili. In uno spazio espositivo di circa 1.700 metri quadrati, localizzato nel padiglione 9, e con lo slogan "Digitalization in Machine Tool Manufacturing - Thinking further!", Siemens ha presentato all’evento, che si è svolto nella città tedesca dal 16 al 21 settembre, numerose novità del proprio portfolio di Digital Enterprise, in particolare per l'industria delle macchine utensili.

Con Sinumerik ONE, il primo CNC nativo digitale, Siemens prosegue nel suo percorso di digitalizzazione dell’industria delle macchine utensili. Il nuovo CN si avvale di un software che genera il controllore della macchina e il suo gemello digitale, direttamente da un unico sistema di progettazione, contribuendo così alla perfetta integrazione di hardware e software.

Oltre al nuovo CNC Siemens nativo digitale, il portfolio di Siemens conta già su numerose tecnologie innovative, come le soluzioni di Edge e cloud computing, intelligenza artificiale e produzione additiva. Un portfolio che sta portando il mondo delle macchine utensili a un successivo livello di trasformazione digitale.