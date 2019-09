Industry e lavoro sono i protagonisti del convegno Softpi

Argomento del convegno organizzato da Softpi insieme a partner, aziende e istituzioni, è stato il rapporto che intercorre tra il lavoro e Industria 4.0 in Toscana. L’evento dal titolo “Il lavoro in Toscana nell’era dell’Industria 4.0 - Situazione attuale, progetti, prospettive”, si è tenuto il 23 settembre presso il centro congressi “Le Benedettine” di Pisa. Obiettivo è stato quello di definire il rapporto tra il mercato del lavoro in Toscana e i progetti di Industria 4.0, nonché di identificare soluzioni tecnologiche che permettano un rapido progresso occupazionale favorendo l’incontro e la giusta corrispondenza tra domanda e offerta.

L’evento ha registrato la partecipazione di varie istituzioni e aziende, che hanno toccato temi centrali quali la situazione di Industria 4.0 in Toscana, i progetti in atto, le prospettive di crescita e, soprattutto, il delicato rapporto tra occupazione e digitalizzazione, uno dei grandi temi legati alla progressiva evoluzione dei sistemi industriali e all’integrazione di tecnologie evolute (IoT, Intelligenza Artificiale, Robotica…) nel contesto delle linee produttive.

L’intervento di apertura è stato tenuto da Stefano Casini, Direttore di IRPET, e ha avuto come oggetto Toscana: la resilienza nonostante la crisi; a seguire, i relatori si sono concentrati sull’impatto della digitalizzazione sul mondo del lavoro, sulle competenze che i lavoratori devono possedere per affrontare le sfide del mercato attuale e sulle difficoltà vissute dalle aziende nel selezionare e identificare i candidati giusti in un contesto di Industria 4.0. Secondo le rilevazioni del Politecnico di Milano, il mercato dell’Industria 4.0 ha fatto registrare nel 2018 un ottimo +35%, rendendo sempre più urgente la formazione di una forza lavoro competente su temi e attività che sono molto diversi da quelli del passato.

Passando dall’attualità alle soluzioni concrete, diventa chiaro l’apporto di Softpi al progetto. Durante l’evento è stata presentata la piattaforma software Talent 4.0 – The Industry Smart ATS, realizzata da Software Products insieme a ITPartner Italia, Laborplay e Promos Software Solutions, con il contributo scientifico dell’Università di Pisa. Softpi, da sempre in prima linea sul tema dell’innovazione, ha partecipato al progetto per quanto concerne la scelta e l'implementazione delle tecnologie, e in particolare i database per i Big Data nonché l’analisi e la reportistica per la Business Intelligence.

Talent 4.0 si propone, attingendo alla Data Science e a tecnologie quali Data Mining e Machine Learning, di effettuare automaticamente ricerca e analisi di richieste di lavoro e, soprattutto, di semplificare il matching tra domanda e offerta, così da ridurre la disoccupazione e semplificare, per le aziende, l’identificazione dei candidati ideali.

Talent 4.0 è dunque un progetto in cui vincono tutti: chi è in cerca di occupazione potrà trovare con facilità aziende interessate alle sue competenze, e le aziende potranno porre un freno al fenomeno del mismatching, ovvero alla difficoltà di trovare candidati idonei, cosa che ancora oggi plasma il triste fenomeno dello skill gap ed è il freno principale nei confronti della digitalizzazione dell’ecosistema industriale.