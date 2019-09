Panduit PoE Extenders, alimentazione stabile per la rete

Panduit amplia il listino con i nuovi estensori Power over Ethernet su cavo in rame UTP, che permettono di estendere notevolmente le connessioni di rete.

Il sistema permette di raggiungere i 610 metri, supportando quindi trasmissioni dati full duplex fino a 100 Mbps (100BASE-TX o Fast Ethernet). Utilizzando un singolo cavo in rame a 4 coppie ritorte (twisted pairs), la nuova serie di PoE Extender permette di estendere il segnale dati e l’alimentazione oltre il limite dei 100 m senza ricorrere a componenti aggiuntivi e fornendo allo stesso supporto per tutti i dispositivi IP collegati alla rete informatica.

Gli estensori forniscono dati ininterrotti da switch a dispositivi IP che supportano traffico Multicast, Unicast e Broadcast, offrendo oltre il triplo della distanza del normale trasferimento dati di 100 metri da un host all'altro.

La nuova serie di PoE Extender di Panduit è l’ideale per estendere il segnale di dispositivi IP quali videocamere di sicurezza, telefoni VoIP, lettori di badge/schede di accesso, scanner biometrici, luci e sensori, presenti normalmente in contesti quali edifici commerciali, uffici, ospedali, scuole, parcheggi ecc. Fornendo alimentazione e dati a un massimo di 4 dispositivi IP in un unico cavo in rame, i PoE Extenders rappresentano una soluzione di facile installazione che trova applicazione in molti ambiti.

Compatibili con gli switch PoE e non PoE attualmente disponibili, i PoE Extender si adattano facilmente a un'infrastruttura esistente per estendere Power over Ethernet sulla lunghezza standard di 100 metri. Raggiungendo fino a 610 m di dati ininterrotti ed energia, ospedali, scuole e edifici commerciali ottengono una connettività maggiore per supportare i dispositivi IP in tutto l'edificio.