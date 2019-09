Connected Manufacturing Summit, la fabbrica intelligente

Business International offre all’industria italiana un momento d’incontro e confronto con il Connected Manufacturing Summit, il 23 e 24 ottobre a Milano.

Nel corso della manifestazione sarà possibile anche conoscere dal vivo l’esperienza della creazione dei primi quattro lighthouse plant italiani promossi dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Cluster Fabbrica Intelligente come eccellenza del Made in Italy ed esempio concreto di industria 4.0 ed innovazione d’impresa da esportare nel mondo.

L’obiettivo è quello di consentire a interessati, esperti e operatori del settore di discutere dei principali trend del momento, oltre che delle più importanti novità e delle tecnologie più all’avanguardia che stanno rivoluzionando le logiche e le dinamiche di un segmento industriale e produttivo in costante evoluzione.

Dall’automazione all’intelligenza artificiale e dall’Internet of Things ai Big Data, passando per digitization di processi e flussi di lavoro e cyber security, per la protezione del patrimonio informativo aziendale, mai, come in questa quarta edizione della kermesse dedicata al mondo della manifattura connessa e dell’industria del futuro, sarà chiaro ed evidente quanto radicale sia la trasformazione che sta investendo il settore produttivo sia a livello nazionale, sia a livello internazionale.

L’edizione 2019 verterà su temi quali l’economia circolare, la data economy, la crescente esigenza di adottare sistemi di intelligenza artificiale, machine learning e realtà virtuale e aumentata per le aziende, oltre alla necessità sempre maggiore di reperire nuove competenze per ridurre quel gap digitale che risulta essere un ostacolo concreto e complesso da abbattere per far ripartire la crescita del business nel nostro Paese.

Temi di spessore che, grazie al contributo di esperti come Massimiliano Schiraldi, Professore di Operations & Supply Chain Management dell’Università di Roma Tor Vergata, Ferdinando Cannella, Head of Advanced Industrial Automation Lab dell’Istituto Italiano di Tecnologia, e Luca Luigi Manuelli, Presidente del Cluster Fabbrica Intelligente, sarà possibile approfondire e comprendere a pieno con l’obiettivo di definire anche quali potrebbero essere i prossimi passi da seguire per una roadmap d’innovazione e rivoluzione dell’impresa produttiva moderna e di quel Made In Italy da sostenere e promuovere sempre di più anche a livello internazionale.