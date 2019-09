LEA Reply gestisce gli hub logistici e di transito di Nexive

Nexive, grazie al supporto di Logistics Reply e alla piattaforma per la supply chain execution, LEA Reply, ha potenziato lo smistamento e la spedizione dei colli.

La collaborazione tra le due società è iniziata nel 2015, quando Nexive scelse l'app LEA Reply Last Mile per assistere i conducenti nella gestione delle operazioni tipiche delle consegne "ultimo miglio".

Successivamente è stata integrata l’applicazione mobile e web LEA Reply Hub & Network per la gestione delle attività di ricezione, smistamento, cross docking, consolidamento e spedizione. Quest’ultima soluzione, rilasciata nel 2017, ha permesso a Nexive di arrivare a coordinare una rete logistica multilivello composta da oltre 160 siti in tutta Italia e di gestire oltre 700.000 spedizioni al mese.

Oggi, grazie ad un’ulteriore ampliamento del progetto, sono state aggiunte nuove funzionalità di “autonomous sorting” per aumentare le prestazioni degli hub logistici e ridurre le eccezioni nel routing dei pacchi.

Quest’ultima parte del progetto si è concentrate sull'integrazione di robot autonomi, chiamati Rover, con la piattaforma LEA Reply. I robot, spostandosi autonomamente attraverso il magazzino e gli altri Rover, possono raccogliere informazioni utili (ad esempio immagine, peso e dimensioni) mentre trasportano (smistano) gli oggetti verso la corretta area di consolidamento. La piattaforma LEA Reply, basata sulla tecnologia EDGE e un'architettura Fog per consentire ai Rover di rispondere nell’arco di millisecondi, coordina i movimenti dei robot garantendo prestazioni precise e sicure.