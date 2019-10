Calicantus al Prestashop Day, e-commerce management

Al Prestashop Day di Milano, Valentino Bergamo, CEO di Calicantus, ha offerto tanti spunti per migliorare la customer experience con l’e-commerce management.

Calicantus è un’azienda attiva nella gestione e-commerce e partner certificato di PrestaShop e ha partecipato in qualità di relatore al PrestaShop Day.

Con oltre 10 anni di attività, più di 50 e-commerce gestiti in outsourcing e una crescita del fatturato pari al +270% negli ultimi 4 anni, Calicantus ha svelato nuovi spunti di riflessione e soluzioni concrete a imprenditori e operatori del settore e-commerce.

Valentino Bergamo

Siamo esperti nell’e-commerce management ed offriremo input e strumenti utili per fidelizzare i clienti e incrementare di conseguenza le vendite. Oggi la profittabilità di un negozio online è strettamente collegata alla qualità del servizio offerto e, di conseguenza, alla qualità delle relazioni che instaurano con i propri clienti: un utente soddisfatto è un cliente che tornerà a comprare - e precisa - I dati di mercato ci dicono anche che l’86% dei clienti è disposto a pagare di più in cambio di una customer experience migliore.

Sono moltissime le opportunità di miglioramento e ottimizzazione della customer experience, durante tutto il percorso di acquisto. L’analisi si è concentrata sulla fase che va dall’aggiunta al carrello alla ricezione finale del prodotto, offrendo chiarimenti sull’ottimizzazione del check-out e sui servizi di automazione e integrazione, con un focus sui vantaggi del tracciamento automatico e della riduzione dei tempi di evasione degli ordini.

Sul tavolo della discussione, infine, l’innovazione in un’ottica omni-channel, con spunti importanti per definire e integrare il piano marketing digitale con le strategie commerciali dirette ai punti vendita, in modo tale da offrire al cliente un’esperienza appagante in tutti i punti di contatto con l’azienda.