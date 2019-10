L’attività di consulenza e protezione di F-Secure si espande

F-Secure promuove una nuova unità di consulenza per la sicurezza informatica, la F-Secure Consulting, che proteggerà le tecnologie e le organizzazioni aziendali. F-Secure Consulting è un team globale multidisciplinare che aiuta i clienti a superare le sfide di sicurezza più complesse e a rispondere agli attacchi mirati più avanzati. I servizi sono forniti da 11 località diverse in quattro continenti, il che assicura che la cyber defense, la security assurance e i servizi di incident response siano disponibili dove e quando le organizzazioni ne hanno maggiormente bisogno.

L’Executive Vice President di F-Secure, Ian Shaw, ex CEO di MWR InfoSecurity e nuovo capo di F-Secure Consulting, descrive l'unità come l’insieme dei migliori servizi di sicurezza informatica esistenti di F-Secure. Secondo Shaw, la combinazione delle diverse parti del patrimonio di F-Secure Consulting che rendono più semplice per i clienti beneficiare di aree di competenze uniche, rafforza l'intera unità.

Ian Shaw, ex CEO di MWR InfoSecurity e nuovo capo di F-Secure Consulting

Abbiamo lavorato duramente per creare un’area di consulenza globale sulla sicurezza informatica che mantenesse una forte attenzione alla ricerca e contribuisse al progresso del settore. F-Secure Consulting ha un patrimonio importante e rispettato: MWR InfoSecurity, nSense, InversePath e F-Secure hanno spinto il settore in avanti grazie a un’attività di ricerca innovativa e all’impegno nel rispondere alle sfide tecniche affrontate dai nostri clienti. Come team globale siamo in grado di investire ancora di più sulla crescita del nostro personale e di lavorare a stretto contatto con i nostri clienti sulle sfide che affrontano quotidianamente.

I consulenti di F-Secure investono oltre 150.000 ore ogni anno nella ricerca. Collettivamente, i loro sforzi hanno portato alla pubblicazione di oltre 150 avvisi di sicurezza, 30 tool e centinaia di ricerche. Le note ricerche condotte dai consulenti di F-Secure spaziano dalla violazione dei sistemi di controllo degli accessi allo sviluppo di complesse catene di exploit per eseguire codice su applicazioni desktop popolari e molto altro.