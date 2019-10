Da Red Hat migliore sicurezza e integrazione cloud-native

Red Hat presenta la soluzione infrastrutturale cloud scalabile Red Hat OpenStack Platform 15, che sfrutta le innovazioni della piattaforma Linux enterprise.

Red Hat OpenStack Platform 15, ultima versione della soluzione cloud Infrastructure-as-a-Service (IaaS) di Red Hat, è agile e altamente scalabile. Basato sulla release comunitaria "Stein" di OpenStack, Red Hat OpenStack Platform 15 aggiunge miglioramenti delle prestazioni e della sicurezza in-the-cloud e amplia l'ecosistema hardware supportato della piattaforma, aiutando le organizzazioni IT a sostenere i workload di produzione più impegnativi. Dato il ruolo di Linux come base per l’hybrid cloud, le aziende clienti possono anche beneficiare di un sistema operativo Linux più sicuro, che supporta le loro implementazioni private cloud con Red Hat Enterprise Linux 8.

Joe Fernandes, vice president Products, Cloud Platforms Red Hat

L’hybrid cloud rappresenta una visione chiara e solida del futuro dell'IT enterprise, con Linux e i cloud privati a fornire gli elementi fondamentali per questa trasformazione. Red Hat OpenStack Platform 15 offre un'infrastruttura private cloud privato ampiamente scalabile, già oggi pronta per il cloud ibrido e costruita sulla prima piattaforma Linux enterprise al mondo, abbinando l'innovazione con un sistema operativo intelligente per aiutare le imprese ad ottenere il massimo da un futuro basato sull’hybrid cloud.

Se le organizzazioni procedono nel loro percorso di trasformazione digitale, implementazioni IT agili ed efficienti operativamente rappresentano un pilastro fondamentale del loro successo.

Red Hat OpenStack Platform 15 offre:

-Una potente piattaforma per workload emergenti come intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML), grazie al supporto di GPU/vGPU NVIDIA per un decision-making in tempo quasi reale.

-Sicurezza più elevata senza sacrificare le prestazioni grazie a un migliore crypto offload per IPSec VPN to NIC, che consente maggiore scalabilità e larghezza di banda per i workload di produzione.

-Superiori prestazioni di rete grazie a uno stack TCP migliorato per le moderne applicazioni di rete, che contribuisce a migliorare l'uptime delle applicazioni e la sicurezza dei workload.

-Maggiore libertà di scelta per i clienti grazie a diverse architetture con supporto per hardware IBM POWER9 LE PowerVM, che fornisce ulteriori opzioni per un'infrastruttura resiliente.

-Supporto backend allo Hardware Security Module (HSM per una migliore generazione e gestione delle chiavi, attraverso soluzioni hardware dedicate che offrono una messaggistica crittografica centralizzata e più sicura.

Integrazione con Red Hat Enterprise Linux 8

Red Hat OpenStack Platform 15 si basa su Red Hat Enterprise Linux 8, più recente versione della principale piattaforma Linux enterprise. Un sistema operativo più avanzato, flessibile e sicuro, progettato per coprire l’hybrid cloud, Red Hat Enterprise Linux 8 rappresenta una solida base su cui costruire l’innovazione di OpenStack e garantisce omogeneità operativa sull’intero footprint IT. Oltre a fungere da base per Red Hat OpenStack Platform 15, i guest di Red Hat Enterprise Linux 8 sono ora supportati per i clienti esistenti sulla versione long-life di Red Hat OpenStack Platform 13.

Il futuro di Red Hat OpenStack Platform

Con l’evoluzione di OpenStack, la frequenza di innovazione deve riflettere la capacità e la necessità desiderio delle organizzazioni IT enterprise di utilizzare e implementare nuove release. Per soddisfare al meglio le esigenze delle aziende clienti che utilizzano Red Hat OpenStack Platform in produzione, le future versioni della piattaforma saranno supportate come versioni long-life.

Supporto a clienti di diversi settori

Red Hat OpenStack Platform, abbinata alla leadership open source di Red Hat, può fornire un'esperienza costante tra servizi, supporto, modello di consumo e gestione del ciclo di vita, contribuendo a potenziare i team IT di tutti i settori di mercato. Centinaia di clienti si affidano a Red Hat OpenStack Platform per alimentare i loro cloud ibridi e privati per una varietà di implementazioni.