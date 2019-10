Una novità Appian per l'onboarding nei servizi finanziari

Appian presenta Institutional Onboarding, nuova soluzione che accelera l'onboarding di clienti e asset nei servizi finanziari e riduce i rischi di implementazione. L'onboarding dei clienti istituzionali attraverso processi manuali e sistemi disconnessi è difficile, lento, confuso, complesso e rischioso. Le aziende devono gestire una varietà di approcci, processi, sistemi e fonti di dati, sia all'interno dell'istituzione che nel settore finanzario.

La soluzione fornisce record di dati predefiniti, funzioni di riconoscimento dei documenti basate su AI e integrazioni pacchettizzate per semplificare e accelerare l'onboarding. Il risultato è un maggiore coinvolgimento e soddisfazione del cliente fin dal primo punto di contatto. Tutto questo viene fornito sulla piattaforma low-code di Appian, semplificando la configurazione della soluzione in base ai requisiti unici di un'azienda finanziaria e all'ambiente tecnologico legacy spesso complesso.

Michael Heffner, Global Industry Lead presso Appian

Le nuove realtà FinTech emergenti, le normative in costante evoluzione e i nuovi modelli di business dirompenti stanno tutti aumentando il ritmo del cambiamento nei servizi finanziari. Nonostante questa crescente complessità, permane la necessità di creare rapidamente nuove relazioni solide con i clienti. Con la nostra soluzione per l'onboarding istituzionale abbiamo eliminato le complessità legate alla messa in atto di relazioni di alto valore.

Le principali funzioni della soluzione Appian Institutional Onboarding:

-record di dati predefiniti per clienti, account e prodotti. Grazie alla funzionalità di Records data management di Appian, gli utenti ottengono una vista completa a 360 gradi di un cliente e l'intero contesto di onboarding.

-Riconoscimento intelligente dei documenti. La soluzione include servizi di AI integrati per l'estrazione intelligente dei contenuti e l'assemblaggio automatico dei documenti.

-controllo dei processi per utenti aziendali. La soluzione mette la potenza della gestione dei processi e delle attività nelle mani dei professionisti dell'onboarding. Ciò include l'importazione automatica di attività e liste di controllo da documenti Excel legacy.

-Integrazioni preconfigurate ai principali sistemi legacy sfruttando l'architettura dei sistemi connessi di Appian per l'integrazione senza codice a Salesforce.com. Include anche l'integrazione con il database OFAC (Office of Foreign Assets Control) gestito dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Tramite la composizione visiva, la soluzione Appian Institutional Onboarding è rapidamente e facilmente configurabile per mappare il modo unico in cui un'organizzazione opera, comprese le integrazioni low-code e no-code necessarie per lavorare nell'architettura IT, in genere complessa, delle società finanziarie. La soluzione utilizza le potenti funzionalità di case management e di intelligent automation di Appian per unificare i dati aziendali e accelerare il ritmo del lavoro. Inoltre, la soluzione offre sicurezza e compliance leader di settore, affidabilità di livello mission-critical e governance unificata.