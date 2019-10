Pyxya sceglie le funzioni avanzate Juniper Contrail SD-WAN

Grazie alla partnership tra il service provider Pyxya e Juniper è disponibile la soluzione Contrail SD-WAN per rispondere alla domanda di connettività branch sicura. Le funzioni di automazione, multi tenancy e il controllo degli accessi role-based di Juniper hanno contribuito a far sì che Pyxya scegliesse Juniper fra diversi vendor. Tali funzioni sono inoltre in linea con il modello di business di Pyxya per supportare diversi livelli di provider con una gamma completa di servizi.

Obiettivo di Pyxya è quello di essere un service provider sia per i clienti enterprise sia per i system integrator e i fornitori di servizi gestiti che operano come rivenditori delle sue soluzioni. Pyxya è inoltre posizionata per supportare le pubbliche amministrazioni, in quanto in grado di offrire supporto locale con soluzioni cloud e on premise, un elemento importante per poter fornire hosting sicuro di informazioni pubbliche altamente sensibili e ottenere le certificazioni necessarie.

I servizi Pyxya sono basati su Juniper Contrail SD-WAN, che comprende Contrail Service Orchestration, NFX150 Networks Services Platform (usando un LTE integrato per offrire ai clienti opzioni di connettività mobile), e i Service Gateway SRX300 Series. Juniper Networks Contrail SD-WAN utilizza Contrail Service Orchestration per disegnare, proteggere, automatizzare e gestire l’intero ciclo di vita del servizio su NFX Series Network Services Platforms, MX Series 5G Universal Routing Platforms e SRX Series Services Gateways, insieme con gli endpoint cloud protetti da vSRX Virtual Firewall.

Nell’ambito della partnership, Pyxya intende sfruttare le potenti funzionalità di Contrail SD-WAN per passare in futuro dai servizi SD-WAN ai servizi SD-Branch. Il portale Pyxya attualmente permette il controllo dell’infrastruttura WAN e la gestione del software di universalizzazione del PyBox universale. La soluzione sta evolvendo per integrare la gestione delle infrastrutture di rete locale e WiFi. Obiettivo di Pyxya è migrare la sua soluzione per gestire l’intera infrastruttura IT del sito mediante SD-Branch.

Contrail SD-WAN consentirà a Pyxya di raggiungere gli obiettivi di business attuali e a lungo termine fornendo ai clienti offerte di sicurezza avanzate totalmente integrate, LAN gestita e Wi-Fi integrato attraverso MIST Systems, azienda controllata da Juniper Networks. Pyxya approfitterà inoltre delle competenze Mist nell’intelligenza artificiale per migliorare globalmente l’erogazione dei servizi ai clienti.

Marc del Fabbro, Chief Executive Officer di Pyxya

Siamo un’azienda giovane e dinamica che vuole innovare il mercato dei fornitori cloud. Il nostro modello OTT rappresenta un approccio nuovo all’erogazione di servizi cloud e abbiamo trovato in Juniper Networks il partner perfetto. Ci hanno proposto una soluzione dotata di un’API aperta che ci permette di integrare il sistema nel nostro ambiente, automatizzarlo e personalizzarlo, in modo da differenziare la nostra soluzione sul mercato. Il nostro obiettivo è di sviluppare soluzioni fresche e innovative, come SD-Branch, offrendo sicurezza avanzata LAN, WiFI e servizi AI ai clienti di diversi settori. Siamo certi che Juniper Networks ci accompagnerà passo dopo passo in questo percorso verso le nostre “reti AI-driven”, soluzione che farà rapidamente evolvere il mercato francese.