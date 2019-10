Le soluzioni videosorveglianza Bosch per un mondo più sicuro

Nella videosorveglianza all’avanguardia di Bosch è la volta dell'Analisi Video Intelligente che unisce i dati incorporandoli con l'Intelligenza Artificiale. Fondata nel 1920, la divisione Building Technologies di Bosch è uno dei principali provider al mondo di soluzioni per la sicurezza e la comunicazione. Poiché hanno sempre inteso la sicurezza come un concetto globale, il loro portfolio prodotti è molto ampio, con una gamma che spazia dai sistemi audio e per conferenze professionali al controllo degli accessi, alle soluzioni per il rilevamento di intrusioni ed incendi fino alla videosorveglianza.

L'obiettivo di tutte queste soluzioni è quello di rendere il mondo più sicuro e un po’ migliore. A tal fine, le soluzioni di videosorveglianza Bosch utilizzano la tecnologia più avanzata. Mettendo i dati al centro e incorporando l'Intelligenza Artificiale (IA), soluzioni come l'Analisi Video Intelligente (IVA) aiutano a risolvere rapidamente incidenti critici – per aiutare a proteggere vite umane, edifici e risorse. Pensare nuovi percorsi in cui i dati sono cruciali e percorrerli anche in campi tradizionale come quelli dei sistemi di sicurezza: questo significa essere data driven.

I dati sono la chiave per la videosorveglianza in Tempo Reale

Negli ultimi anni, le soluzioni di videosorveglianza si sono trasformate in attività da svolgere in tempo reale. Per poter mappare e registrare eventi, ma anche oggetti, una soluzione di sicurezza ha bisogno di una buona risoluzione, sensibilità alla luce, dinamismo e frequenze elevate di aggiornamento. Ciò che Bosch sa è che i dati sono la chiave per tutto questo e quindi costituiscono una parte essenziale delle sue soluzioni. Ma i dati devono anche essere gestibili in modo efficiente. Ed è qui che entra in gioco NetApp: Bosch e NetApp condividono una partnership produttiva dal 2011. Questa collaborazione garantisce che la tecnologia necessaria per le soluzioni di Bosch sia operativa e che il processo di gestione dei dati sia affidabile ed efficiente.

Definire il Futuro della Sicurezza

Al giorno d'oggi la sicurezza include molto di più della videosorveglianza tradizionale: ha bisogno di una visione digitale che vada molto oltre. Ecco perché Bosch Building Technologies e NetApp hanno collaborato a una soluzione di sicurezza basata sui dati. Basandosi sulle tecnologie NetApp, Bosch ha aggiornato il Video Recording Manager (VRM), rendendo una soluzione che trasforma le telecamere di sicurezza di un'infrastruttura IoT in dispositivi ancora più intelligenti.

Questo nuovo tipo di videosorveglianza include il rilevamento di attività sospette in tempo reale, utilizzando un algoritmo e un'analisi video intelligente. Ad esempio, le spedizioni mancanti in un grande magazzino possono essere rintracciate automaticamente in pochi secondi. I sistemi rilevano il fuoco e il fumo più velocemente dei normali rilevatori di fumo e quindi contrastano la diffusione del fuoco. Che si tratti di aeroporti, locali aziendali, complessi alberghieri, stadi, magazzini, o altri luoghi che beneficiano della nuova soluzione di videosorveglianza. Non importa dove ci troviamo e che cosa stiamo facendo - tutti possiamo sentirci un po’ più sicuri.

Efficienza attraverso il Data Stream

L'integrazione della tecnologia NetApp nella soluzione Bosch rende possibile un concetto rivoluzionario di virtualizzazione dello storage: il sistema operativo di NetApp scrive il flusso di dati direttamente sullo storage in modo che la soluzione possa gestire tutti i dischi come un unico grande pool. In questo modo, è in grado di bilanciare automaticamente i flussi video e la capacità di storage in modo ideale, mantenendo i processi in esecuzione in caso di guasto del disco rigido. Questo garantisce un'elevata disponibilità dei dati, una bassa complessità e una perfetta scalabilità senza limiti virtuali al numero di telecamere. Infine, una visione è diventata realtà: Bosch offre ai propri clienti un sistema di gestione della sicurezza globale ed efficiente, completamente data driven.