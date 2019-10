ChannelTech, nasce il giornale online per il canale ICT

Debutta ufficialmente il giornale online ChannelTech, uno spazio aperto pensato per la libera interazione di distributori, vendor, rivenditori e system integrator.

Alle notizie quotidiane, che spazieranno dagli accordi di distribuzione alle nomine, dagli approfondimenti alle interviste, su ChannelTech troverà posto una nuova visione del mercato della distribuzione ICT. Il giornale sarà, a tutti gli effetti, una grande vetrina per tutti i player e gli interpreti del settore che desiderano offrire un contributo importante al settore.

Aziende ed esperti, ma non solo, potranno così raccontare pregi e difetti del mercato della distribuzione ICT, mettendo in primo piano esperienze dirette che possano tracciarne l’evoluzione nel tempo. ChannelTech rappresenta inoltre una opportunità per tutti i protagonisti del mondo ICT, uno spazio dove raccontare e raccontarsi, per condividere idee e riflessioni.

Channel Tech sarà un vero e proprio giornale online suddiviso in sezioni: notizie, articoli, speciali, faccia a faccia, reportage sulle tavole rotonde, video reportage, video interviste e osservatori.

Proprio gli osservatori costituiranno uno spazio in cui gli operatori di settore, coordinati dalla redazione, potranno spiegare i trend di mercato del momento e le evoluzioni in ottica futura.

ChannelTech vuole essere il punto d’incontro tra gli attori del canale di distribuzione ICT, un luogo dove i vendor, i distributori, i reseller, system integrator e i clienti finali possano confrontarsi in modo aperto. Un ambiente interattivo che possa offrire uno strumento di conoscenza e dialogo, superando le barriere fisiche e i mezzi di comunicazione convenzionali.

L’imparzialità di questo nuovo vettore di comunicazione e la libertà d’espressione saranno garantite da una molteplicità di attività e servizi, che spazieranno dai contributi della redazionale, agli incontri tra protagonisti, dai webinar agli eventi face-to-face, per arrivare ai panel di ricerca e discussione.

A coordinamento del portale entra in scuderia Avalon Media Stefano Belviolandi, giornalista professionista dal 2000 con una lunga militanza sia in ambito economico sia tecnologico, con particolare attenzione al mondo delle distribuzione informatica e retail.

Stefano Belviolandi, redattore Avalon Media

Saranno messi al centro i protagonisti, saranno ospiti delle tavole rotonde, dei faccia a faccia, dei webinar e di molti altri ‘menù’ che stiamo preparando e che sveleremo strada facendo…Confronti al top con esponenti di settori che, in apparenza, non c’entrano nulla con canale ICT…Ne vedremo delle belle. Non mancheranno video e riprese.

Un capitolo a parte, coordinato dal giornalista Daniele Preda, sarà dedicato alle prove prodotto, un’utile bussola per districarsi nella moltitudine di prodotti che i vendor rilasciano sul mercato.

Daniele Preda, redattore Avalon Media

Con questa iniziativa di canale vogliamo proporre una visione nuova e diversa del settore, privilegiando il punto di vista dei player coinvolti e facilitando il dialogo tra le parti. L’attenzione ai contenuti, ai dettagli e la cura dedicata alla parte grafica rendono ChannelTech molto facile da consultare attraverso qualsiasi strumento connesso, per una ricerca intuitiva e una piacevole lettura quotidiana.

ChannelTech rappresenta un ulteriore tassello dell’informazione firmata Avalon Media e va ad arricchire il network di siti che, da molti anni, annovera: TechFromTheNet, EnergMagazine e Rinnovabili&Risparmio.