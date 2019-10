A ottobre torna l’appuntamento con SAP Now

Il 16 ottobre SAP Now, evento annuale dedicato alla business community e che racconterà la trasformazione digitale attraverso interventi di esperti e aziende partner.

Luisa Arienti, Amministratore Delegato di SAP Italia

L’Intelligent Enterprise non è più un concetto astratto, ma una realtà che sempre più aziende abbracciano, anche nel mercato italiano. È il motore dell’experience economy e comporta sia l’adozione di tecnologie innovative, sia un cambiamento di mentalità per rispondere alle esigenze dei consumatori moderni, che vivono in un mondo digitale e si aspettano che le aziende li conoscano e dialoghino con loro in modo rilevante e personalizzato. A SAP Now ci sarà la possibilità di vedere entrambi questi aspetti dell’Intelligent Enterprise: da un lato la tecnologia che rende possibili nuovi scenari e dall’altro le aziende che con le loro nuove visioni ed esperienze si sono rese protagoniste del cambiamento.

Quest’anno l’appuntamento con SAP Now, che si svolgerà a FieraMilanoCity, è articolato in 6 aree tematiche:

-Digital Core dove si potranno scoprire le soluzioni ERP intelligenti che permettono di integrare i processi di business interfunzionali end-to-end di nuova generazione.

-Supply Chain, IoT, Industry 4.0, mai come oggi, le persone sono oggi esposte a infinite opportunità di scelta. Collegando i dati X (esperienziali) con quelli O (operativi) è possibile creare intorno ai desideri del cliente una supply chain digitale intelligente che dà forma ai suoi bisogni, dal momento dell’ordine, alla produzione, fino alla consegna e alle esperienze post vendita.

-Marketing, vendite e servizi per scoprire come utilizzare i dati esperienziali e operativi e creare customer experience memorabili e personalizzate, aumentando la fidelizzazione e la fiducia.

-Risorse Umane in cui si potrà comprendere come grazie ai dati è possibile ottenere informazioni che consentono di fornire servizi in linea con le aspettative e le ambizioni dei propri dipendenti.

-Network e gestione delle spese, un’area dedicata alla scoperta delle potenzialità dei dati in un ambito cruciale dell’azienda: dalla semplificazione dei processi d’acquisto, alla gestione dei contratti e analisi dei costi, alle relazioni con i fornitori.

-Digital Platform dove si potrà vedere come sfruttare al massimo i dati, trasformandoli in conoscenza grazie a tecnologie intelligenti come AI, blockchain, analytiche predittive, il tutto basandosi sul cloud.

La giornata prevede un calendario fatto di convegni, presentazioni, showcase interattivi e talk con la partecipazione di manager internazionali di SAP, esperti, clienti e di Peter Lovatt, dance psychologist che spiegherà la magia della danza da una prospettiva scientifica e psicologica. Fra i clienti che presenteranno le loro case history ci saranno tra gli altri SixthContinent, piattaforma di Social Commerce che sta rivoluzionando il modo di fare shopping aumentando il potere d’acquisto delle persone, e lo storico teatro milanese Il Piccolo.

All’interno di SAP Now sono previste anche diverse iniziative speciali. Come Young Program, dedicato a studenti universitari che stanno concludendo il loro percorso di studio o che lo hanno terminato da poco; University Program, pensato per i docenti universitari e articolato in un incontro e uno showcase tour con i responsabili di SAP Italia del SAP Next Generation Program; il talk “Women for Intelligent Experiences”, che partendo dai temi di SAP Now, si focalizza sul ruolo fondamentale che le persone e in particolare le donne stanno avendo in questo cambiamento, per offrire al pubblico nuovi spunti di riflessione.

Infine, anche quest’anno verrà ospitata l’iniziativa speciale SAP Quality Awards, premio per clienti e partner che hanno implementato progetti di successo nel corso degli ultimi 12 mesi rispettando rigorosi parametri di qualità.