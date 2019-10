EOLO Impresa, abilitatore di business per le PMI

EOLO si pone come abilitatore del business per le imprese italiane: EOLO Impresa offre connettività fino a 100 Mbps e installazione in soli 5 giorni.

A distanza di 8 mesi dal lancio della business unit dedicata al mondo delle aziende e dei professionisti, EOLO Azienda, la società bustocca lancia il nuovo servizio che mira a garantire la continuità di servizio alle aziende della provincia italiana.

Alessandro Favole, Head of Direct & Indirect Sales di EOLO

“EOLO opera a stretto contatto con le comunità su cui opera e ben conosce le necessità di connessione del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato da piccole e medie imprese che esercitano soprattutto in provincia. Con il lancio del nuovo servizio EOLO Impresa riusciamo a garantire una importante continuità di servizio, elemento fondamentale per continuare il percorso di crescita delle nostre aziende.

L’importanza della continuità del servizio e la velocità della connessione, dell’attivazione e dell’assurance sono al centro della business unit EOLO Azienda. Il nuovo servizio Impresa, inserito assieme al servizio TOP nell’offerta EOLO Azienda, offre connettività fino a 100Mbps con elevate garanzie di banda, installazione in soli 5 giorni e assistenza dedicata con risposta in 20 secondi.

Questa nuova offerta potrà supportare le esigenze di tutte le imprese della provincia italiana, dalle più piccole fino alle più grandi, grazie ad un nuovo concept caratterizzato da un alto tasso di personalizzazione del servizio, e alla possibilità di integrare, laddove disponibile, alla tecnologia “core” di EOLO Fwa la tecnologia in fibra ottica Ftth, in modo da offrire massima continuità del business.

Dal 1° ottobre, infatti, la connettività EOLO in Fibra Ottica sarà disponibile in oltre 80 città della provincia italiana collaborando a supportare il business delle imprese di provincia con maggiori garanzie di continuità e velocità fino a 1Gb/s in download e 500Mb/s in upload.

Dal primo ottobre EOLO Impresa attraverso i tre pacchetti Start, Plus e Premium garantirà quindi alle aziende la continuità di un servizio “tailor made”, personalizzazione declinata in tutte le fasi del rapporto con il cliente business, dalla struttura di supporto end-to end, alla progettazione alla realizzazione e servizio post-vendita.

Con EOLO Impresa continua quindi lo sviluppo del mondo EOLO Azienda all’interno di una generale crescita positiva dell’azienda che, nell’ultimo esercizio fiscale ha registrato 127 milioni di euro di ricavi in crescita del 27% e 400mila abbonamenti. Il nuovo servizio è uno dei driver di crescita dell’azienda che ha l’obiettivo di raddoppiare il fatturato anche attraverso la fidelizzazione dei clienti business, arrivando ad un target pari al 40% dei clienti EOLO entro il 2021.