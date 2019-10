Epson lancia le stampanti per etichette on demand ColorWorks

A Labelexpo 2019 Epson ha presentato l’estensione della gamma ColorWorks con quattro stampanti per etichette a colori e personalizzabili su richiesta della clientela. Disponibili dal prossimo dicembre, CW-C6000Ae, CW-C6000Pe, CW-C6500Ae e CW-C6500Pe sono state progettate per le esigenze di clienti che stampano in piccole-medie tirature in settori differerenti.

Oltre a includere soluzioni con taglierina automatica (Ae) e peeler automatico (Pe), che consente di risparmiare tempo rimuovendo automaticamente la carta sul retro dell'etichetta, le nuove stampanti ColorWorks si integrano perfettamente nei sistemi di produzione con tecnologia di stampa e applicazione attualmente in uso.

Tra le caratteristiche e le funzionalità di CW-C6000Ae, CW-C6000Pe, CW-C6500Ae e CW-C6500Pe:

-flessibilità dei supporti: possibilità di stampare su supporti con larghezza da 25,4 mm a 215,9 mm;

-design compatto e facilità di utilizzo: tutte le operazioni possono essere svolte nella parte anteriore, con conseguente risparmio in termini di ingombro. Il rotolo può essere sostituito sia nella parte frontale sia a destra o sinistra;

-risoluzione elevata con regolazione del colore: buona qualità di stampa, possibilità di caricare i profili ICC nel driver e gestione dei colori spot;

-stampa di etichette di qualsiasi forma: grazie al sensore facilmente orientabile, la stampa può avvenire su etichette di qualsiasi forma, senza che sia necessaria una seconda fustellatura;

-facile integrazione: supporto SAP diretto e driver ESC Label/Linux/Mac;

-risparmio sui costi: non è necessario conservare scorte di etichette prestampate; la stampa a colori, infatti, avviene su etichette vuote;

-integrazione: i modelli con peeler (Pe) si integrano perfettamente nelle linee di produzione;

-gestione e manutenzione in remoto: tramite interfaccia web.