NTT Ltd. arriva in Italia, alla guida Emanuele Balistreri

NTT Ltd. in Italia sarà guidata da Emanuele Balistreri, nuovo Country Managing Director; il manager riporterà a Paul Cooper, Regional Director Europe NTT Ltd.

Presentata il primo luglio 2019, NTT Ltd. riunisce in un’unica realtà 40.000 dipendenti provenienti da 28 brand tra cui NTT Communications, Dimension Data e NTT Security. NTT Ltd. Collabora con più di 10.000 clienti in tutto il mondo, tra cui organizzazioni leader nel settore dei servizi finanziari, farmaceutico delle telecomunicazioni, energy & utilities, manifatturiero, automotive e tecnologico. Grazie a questa operazione di integrazione, NTT Ltd. sarà in grado di offrire ai propri clienti competenze e capacità senza precedenti in differenti aree tecnologiche.

I brand che andranno progressivamente ad unirsi per dar vita a NTT Ltd. includono: Arkadin, CAPSiDE, Communications Lifecycle Management (CLM), DPA, DTSI Group, Emerio, e-shelter, Euricom, e2y, Global IP Network (GIN), Gyron, Netmagic Solutions, NTT Communications Cloud Infrastructure Services (NTT Com CIS), NTT Communications Managed Services, NTT Global Networks, NTT Indonesia Nexcenter (NTTI Nexcenter), Oakton, RagingWire, Secure-24, SQL Services, Symmetry, Training Partners, Transatel, Viiew e WhiteHat Security.

Oltre ad offrire soluzioni di mercato mirate per i clienti, NTT Ltd. beneficerà del centro di innovazione di NTT in Giappone così come della sua rete globale di partnership.