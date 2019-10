Talentia si riposiziona e si concentra sul modello SaaS

Talentia Software presenta la futura strategia di crescita e si focalizza sulla espansione internazionale e lo sviluppo di soluzioni SaaS per aumentare il fatturato. Il primo passo è chiarire il proprio posizionamento avendo come azienda beneficiato di una significativa crescita negli ultimi 10 anni e dovendo ridefinire il Dna stesso della società. Per farlo Talentia intende rifocalizzarsi su imprese che hanno una capitalizzazione media e sullo sviluppo di piattaforme unificate intorno a due aree di business: risorse umane e finance, a partire dalla gestione del personale e dal bilancio consolidato, che rappresentano le attività storiche dell'azienda, con l’obiettivo di rendere più semplice da gestire la crescente complessità delle risorse umane e del reparto finanziario all’interno delle medie imprese.

Passo fondamentale è stato il rinnovamento del brand con un singolo marchio, recentemente annunciato, caratterizzato da un’identità visiva nuova, più giovane e dinamica. Il nuovo management, che affianca il Ceo Pierre Polette, nominato nell’ottobre 2018, evidenzia l’accelerazione promossa dall’azienda, iniziata con l’arrivo di Polette, a cui si sono aggiunti le nomine di Philippe Perier, Cto; Claude Lesterlin, Cfo; Béatrice Piquer, Cmo e Xavier Daguzan, Coo Francia.

Confermare la leadership

Talentia è ben radicata nell'Europa meridionale e prevede di rafforzare la leadership in questo mercato, sviluppando poi la presenza in altri territori come Germania, Svizzera e Canada, dove ha iniziato recentemente ad operare. Oggi, il business internazionale rappresenta già il 30% del fatturato di Talentia e la sfida sarà quella di raddoppiare questo valore, arrivando a totalizzare, entro il 2022, il 60% dei ricavi fuori dalla Francia. A tal fine, Talentia prevede di aumentare le proprie persone del 15% entro il 2022 rafforzando i team di vendita, marketing e R&D.

Per aiutare le imprese di medie dimensioni a vincere le nuove sfide economiche, strutturali e ambientali in ambito HR e Finance, Talentia sta sviluppando piattaforme integrate, complete e innovative che possano beneficiare di soluzioni "all-in-one" e che consentano loro di ottimizzare i processi aziendali e gestire le attività sulla base di dati affidabili. Si tratta di due piattaforme con servizi a valore nelle quali Talentia integra tecnologie rivoluzionarie di Robotic Process Automation, Chatbot, Intelligenza Artificiale: la piattaforma HCM, che comprende soluzioni di Core HR e per la gestione dei processi di Recruitment, Talent Development e Compensation; la piattaforma CPM composta da soluzioni per il budget, la pianificazione finanziaria e patrimoniale, consolidamento di bilanci e reporting.

Infine, la crescita di Talentia per il 2022 richiederà lo sviluppo di un ecosistema di partner internazionali, principalmente system integrator, società di consulenza e partner specializzati nei progetti di Digital Transformation, in grado di collaborare con Talentia nello sviluppo di soluzioni software per i reparti HR e Finance delle medie imprese.