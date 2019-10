AMD Ryzen PRO 3000 alimenta i desktop HP e Lenovo

AMD rende disponibili i processori desktop Ryzen PRO 3000 Series, unitamente alle CPU Ryzen PRO e agli Athlon PRO, entrambi con grafica Radeon Vega.

La nuova gamma combina prestazioni elevate, funzionalità di sicurezza integrate e affidabilità per l’utenza business. A partire dal quarto trimestre del 2019 saranno disponibili desktop aziendali di HP e Lenovo che integrano processori AMD Ryzen PRO e Athlon PRO.

Saied Moshkelani, vicepresidente senior e direttore generale, AMD Client Compute

Il lancio dei processori Ryzen PRO serie 3000 per utenti commerciali e le piccole imprese è la dimostrazione del nostro impegno per raggiungere la leadership tecnologica quest’anno. Progettati specificamente per la compressione, la progettazione, la composizione e la creazione di dati in modo efficiente, i processori AMD Ryzen PRO e Athlon PRO accelerano la produttività aziendale offrendo la sicurezza della crittografia completa della memoria del sistema.

Le CPU AMD Ryzen 9 PRO 3900, AMD Ryzen 7 PRO 3700 e AMD Ryzen 5 PRO 3600 si basano sul core "Zen 2" a 7 nm. Si tratta di modelli fino a 12 core e 24 thread ad alte prestazioni e ad alta efficienza, costruiti per gli ambienti professionali più rigorosi e attenti al risparmio energetico.

I processori AMD Ryzen PRO serie 3000 offrono prestazioni altamente competitive, in particolare:

- Ryzen 9 PRO 3900 e Ryzen 7 PRO 3700 offrono prestazioni 2 volte superiori alla concorrenza nel medesimo segmento di mercato;

- I processori Ryzen PRO sono in grado di effettuare la compressione dei dati con velocità fino al 127% più veloce rispetto alla concorrenza. Questo vale per la risoluzione di equazioni alle simulazioni finanziarie, per esempio;

- Leadership tecnologica con il SoC 7 nm più avanzato e l'architettura core "Zen 2", fino a 12 core a soli 65 W TDP per modelli selezionati.

Ogni processore AMD Ryzen PRO contiene un potente coprocessore di sicurezza integrato che utilizza la tecnologia AMD GuardMI, dedicata alla protezione dei PC degli utenti. AMD Memory Guard aiuta a difendersi dagli attacchi cold boot con la crittografia completa della memoria di sistema. La tecnologia AMD supporta e integra le funzionalità di sicurezza OEM e quelle di Windows, tra cui Lenovo ThinkShield e HP Sure Start.

I vendor e il supporto per gli OEM

Nei prossimi mesi, i clienti aziendali saranno in grado di acquistare i sistemi basati su processori Ryzen PRO dai principali produttori di PC, tra cui HP e Lenovo.

Andy Rhodes, Responsabile commerciale personale di Global Head, HP Inc

HP continua a rafforzare il proprio impegno nei confronti delle tecnologie innovative per PC e la collaborazione con i nostri partner non è mai stata così importante. Alimentato dai processori AMD Ryzen PRO, la nostra serie HP EliteDesk 705 G5 offrire le solide prestazioni richieste dalla forza lavoro di oggi, con design compatto leader del settore.

HP EliteDesk 705 G5 Small Form Factor è il primo PC desktop AMD al mondo con capacità di unità dual-M.2 e si distingue per le ottime performance e l’espandibilità. Questo modello sarà disponibile a partire da 669 USD.

HP EliteDesk 705 G5 Desktop Mini è il PC di classe business AMD Ultra Small Form Factor (USFF) più piccolo e potente. Con molte opzioni configurabili e sicurezza e gestibilità integrate in un design compatto, questo mini-desktop si abbina al display HP Mini-in-One 24, per rinnovare l'ambiente di lavoro moderno. HP EliteDesk 705 G5 DM sarà disponibile a novembre a partire da 679 USD.

I desktop Lenovo ThinkCentre sono disponibili con processori AMD da oltre dieci anni. Questa collaborazione continua con il ThinkCentre M75s-1 small form factor (SFF) e M75q-1 Tiny form factor, che offre i più recenti processori Ryzen PRO, fino a 12 core sul modello SFF.

Il design elegante è supportato da potenti funzionalità di sicurezza e gestibilità. Una novità per le piattaforme AMD 2019 è la funzione Smart Power-On che consente agli utenti di montare i desktop in posizioni più flessibili, a muro o sotto una scrivania, per esempio. Premendo “ALT+P” sulla tastiera è possibile accendere il sistema senza dover raggiungere il tasto frontale sullo chassis.

M75q-1 Tiny include anche una porta USB di tipo C e una porta HDMI di serie e l'opzione di due porte aggiuntive definite dall'utente.