Rosenberger OSI insignita con il Gold Award per le soluzioni IPD

Rosenberger OSI riceve il Gold Award per lo sviluppo IPD; è tra le migliori del settore ai Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards 2019.

Il riconoscimento evidenzia il successo della società in un settore ad alta tecnologia ed è stato avvalorato da una giuria esterna composta da integratori di sistemi, progettisti, designer, manager di sistemi di cablaggio e comunicazione esperti e pluriennale professionalità.

Patrick McLaughlin, Direttore della Cabling Installation & Maintenance

A nome dei Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards, desidero congratularmi con Rosenberger OSI per il GOLD Award. Questo programma competitivo e imparziale onora i prodotti più originali e innovativi del settore.

La soluzione Identification Patch Cord (IDP) velocizza e semplifica l'identificazione manuale delle estremità dei cavi nei cassetti ottici di distribuzione, impedendo al contempo di tirare il cavo patch errato. Grazie a una fonte di luce esterna collegata al connettore a un'estremità del cavo, l'altra estremità può essere identificata in modo inconfondibile e affidabile.

L’intervento può essere facilmente effettuato da una sola persona durante il funzionamento. Non vengono utilizzati componenti elettrici o elementi ottici attivi, rendendo semplice ed economico l'adeguamento dei cavi in fibra ottica esistenti nei data center.