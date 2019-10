Microsoft Surface Neo, debuttano i device con Intel Lakefield

Microsoft alza il sipario sul primo device Lakefield e la lineup Surface con Intel Core di decima generazione, CPU ibride con tecnologia di packaging Foveros 3D.

Gregory Bryant, Intel executive vice president and general manager of the Client Computing Group

L'innovazione che abbiamo ottenuto con Lakefield offre ai nostri partner di settore la capacità di creare nuove esperienze, e Neo di Microsoft è il pioniere di una nuova categoria di dispositivi. Intel si impegna a spingere i confini del computing con innovazione tecnologica fondamentale per i partner di tutto l'ecosistema.

Surface Neo è il culmine di una profonda collaborazione ingegneristica fra Intel e Microsoft per introdurre innovazione con nuovi formati, come i dispositivi dual-screen. È un esempio della visione comune alle due aziende del far progredire il settore del PC offrendo nuovi modi d'uso ed esperienze senza compromettere le prestazioni, il design e la esperienza completa di Windows.

Puntando sul più recente processo produttivo Intel a 10 nm e la tecnologia avanzata di packaging Foveros, Lakefield consegue una significativa riduzione dell'area del package – un minuscolo 12x12x1 mm – necessario per alzare i limiti della progettazione del fattore di forma. La sua architettura di CPU ibrida combina i core “Tremont” efficienti energeticamente con il core “Sunny Cove” con performance scalabili per offrire le prestazioni di elaborazione e le grafiche di prossima generazione a basso consumo energetico per garantire batterie dalla lunga durata.

Lakefield è emblema del cambiamento strategico nel modello ingegneristico e di design di Intel che rafforza le future roadmap di prodotto dell'azienda: consentire piattaforme PC ottimizzate sui workload attraverso Ip giusto mix di migliori performance, architetture, tecnologie di produzione e proprietà intellettuali.

Microsoft ha anche annunciato i nuovi dispositivi Surface basati su 10th Gen Intel Core processors: il Surface Pro 7 e il Surface Laptop 3. I nuovi dispositivi Surface portano le performance intelligenti, le esperienze ricche ed immersive di Intel Iris Plus e la migliore connettività di Intel Core di decima generazione per consumatori e aziende in design premium esteticamente curati.

I nuovi dispositivi Surface sono basati su processori Intel Core di decima generazione, nome in codice "Ice Lake.” Sono entrambi disponibili in pre-ordine in Paesi selezionati. Surface Pro 7 è stato ridisegnato dall'interno verso l'esterno, offrendo grandi prestazioni e una grafica migliorata con la versatilità di un fattore di forma 2 in 1. Surface Laptop 3 offre stile e velocità con un display da 13,5” e nuovi colori e finiture.