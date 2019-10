Salesforce Consumer Goods Cloud ottimizza il retail

Salesforce offre al settore del retail il nuovo servizio Consumer Goods Cloud, che migliora i processi della filiera e permette la crescita del fatturato. Il retail execution - ovvero il processo per il quale si riesce a far arrivare i prodotti corretti nei punti vendita corretti e con le giuste tempistiche - è un processo di vitale importanza per il successo delle aziende specializzate nei beni di consumo, in quanto il 95% di questi prodotti viene venduto nei punti vendita fisici.

Consumer Goods Cloud permette agli addetti sul campo di utilizzare l’Intelligenza Artificiale per ottimizzare i compiti chiave, aumentare i ricavi attraverso una migliore promozione e una più efficiente gestione degli ordini. Non solo, anche di ottimizzare l’esperienza in-store per il consumatore finale.

Gli addetti sul campo delle aziende di beni di consumo sono responsabili della consegna dei prodotti e veicolano la brand awareness in store. Tuttavia, spesso queste figure si affidano a sistemi datati (fogli contabili e report cartacei) per determinare il tragitto dei prodotti, dove essi dovrebbero essere posizionati in store, e per condividere informazioni e opportunità di business in tempo reale con lo staff e i proprietari dei negozi.

John Strain, General Manager e Senior Vice President di Retail and Consumer Goods di Salesforce

I processi di retail execution rimangono uno degli elementi più importanti per la strategie dei brand di beni di consumo, ma molte opportunità vengono sprecate se gli addetti sul campo non dispongono dei dati e delle tecnologie necessarie per prendere decisioni smart. Consumer Goods Cloud fornisce gli strumenti necessari per avere successo aiutandoli al contempo a costruire opportunità di business e relazioni più forti con i propri fornitori.

L’introduzione di Consumer Goods Cloud

Consumer Goods Cloud, l’ultimo prodotto di industry sviluppato da Salesforce, aiuterà le aziende di beni di consumo a trasformare il proprio business fornendo agli addetti sul campo una soluzione potente e intelligente, ottimizzando così le operazioni e migliorando l’esperienza in-store per il consumatore finale.

Consumer Goods Cloud permette agli addetti sul campo di:

-Migliorare la pianificazione delle visite. Gli addetti sul campo avranno accesso a una lista di visite in store prioritarie e assegnate per il giorno richiesto insieme alle attività suggerite, con funzionalità in app per gestire l’avviamento.

-Ottimizzare i processi di visita. Una volta in store, gli addetti sul campo avranno accesso a template personalizzabili basati sui diversi tipo di store, al fine di assicurare che i bisogni di ciascuno store siano sempre soddisfatti, tutto da un dispositivo mobile.

-Sfruttare la tecnologia AI di Einstein per ottimizzare la compliance e il posizionamento dei prodotti. Einstein Vision per Consumer Goods Cloud fornisce un’identificazione visiva e soluzioni di rilevamento che permettono in maniera più semplice l’esecuzione dell’inventario e la costruzione di un planogramma, così come i controlli sulla compliance del merchandising.

-Raccogliere facilmente ordini e dati. Attraverso le funzioni di ordine via mobile, un addetto sul campo potrà raccogliere gli ordini e dati durante una visita in store. Questo permetterà loro di assicurarsi di aver completato tutti i compiti assegnati e di fare un report completo fornendo alle direzioni una visione completa della visita in negozio.

Consumer Goods Cloud è parte della piattaforma Salesforce Customer 360 disponibile per tutti i tipi di aziende di beni di largo consumo - incluse quelle che operano nei settori del food and beverage, cura della persona, salute, bellezza e molto altro - aiutando loro ad aprire la value chain attraverso una piattaforma unica. Grazie a Salesforce, le aziende di beni di consumo di tutto il mondo possono trasformare il proprio business a livello digitale, permettendo un coinvolgimento del cliente più forte sia nelle aziende B2B che B2C.