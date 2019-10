BT fornirà servizi di comunicazione al governo spagnolo

BT si è aggiudicata il contratto del governo centrale spagnolo per l’ammodernamento della rete IT e per la fornitura dei servizi digitali in 120 Paesi nel mondo. La firma del nuovo accordo con BT, della durata di tre anni e mezzo e del valore di 39,97 milioni di euro, permetterà di rendere più potente la rete globale del governo spagnolo e aumenterà la qualità e la portata degli attuali servizi ai cittadini. BT è stata selezionata per la sua capacità di supportare la presenza a livello internazionale del governo spagnolo grazie alla sua dimensione globale, all’esperienza e alla qualità della sua offerta emersa anche nel corso dell’iter di assegnazione della gara.

Joris van Oers, managing director, della regione Europa BT

La forza del brand BT ci apre le porte in tutto il mondo. I governi si fidano di noi perché abbiamo dimostrato di essere leader nella fornitura di servizi di connettività sicuri e affidabili e nel supporto delle loro operazioni in aree remote. Inoltre garantiamo che le loro sensitive operations siano adeguatamente protette e connesse, e al tempo stesso siano pronti a cogliere l’innovazione delle Software Defined Network (SDN) e dei servizi digitali.

BT sfrutterà la sua dimensione globale e le sue competenze tecniche per aggiornare la rete globale del governo spagnolo, che fornisce connettività resiliente per le ambasciate, i consolati e gli uffici commerciali della Spagna. L’accordo include anche collegamenti via satellite con dieci navi di ricerca scientifica nell'Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo e una stazione di ricerca polare spagnola in Antartide.

La nuova rete consentirà l'implementazione di soluzioni digitali avanzate, come desktop virtuali e applicazioni web-based per i cittadini e il personale degli uffici esteri. Grazie al potenziamento della banda, della sicurezza e della resilienza, la rete sarà in grado di offrire una migliore user experience agli utenti, facilitando l’accesso ad applicazioni e servizi IT, con migliori e più affidabili performance.