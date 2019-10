Epson LabelWorks, per stampare grandi tirature di etichette

A Labelexpo 2019 Epson ha presentato LabelWorks LW-Z5010BE e LW-Z5000BE, due nuove etichettatrici industriali in grado di stampare velocemente grandi quantità.

Le due etichettatrici industriali all-in-one fanno parte della gamma LabelWorks e sono ideali per chi necessita di un dispositivo portatile con funzionalità in grado di far risparmiare tempo: LabelWorks LW-Z5010BE (con tastiera integrata, display e batteria agli ioni di litio) e LabelWorks LW-Z5000BE (per la stampa da PC e smart device). Entrambe le stampanti sono state sviluppate per soddisfare le esigenze di chi lavora nel settore delle comunicazioni, nelle imprese di costruzione e nei magazzini o si occupa di manutenzione elettrica.

Le due etichettatrici hanno molteplici applicazioni, tra cui l'etichettatura di sezionatori, cavi, pannelli di copertura e scatole di distribuzione, oltre che per la realizzazione di cartelli di sicurezza e l'identificazione dei prodotti. Assicurano inoltre una maggiore produttività senza interruzioni, da mobile come da desktop.

Ciò è possibile grazie all'avvio rapido, al nuovo software e alle applicazioni per l'editing, all'elevata velocità di stampa (fino a 50 mm/s) e al supporto di nastri LK (con larghezza da 4 a 50 mm), di rotoli (con larghezza da 9 a 50 mm) e di molti altri materiali per la realizzazione di etichette. Per entrambi i modelli è disponibile come optional anche un sistema di riavvolgimento automatico, che evita di dover riavvolgere manualmente le etichette in rotolo stampate, con conseguente risparmio di tempo.

Hervé Thevenin, Product Manager per la gamma LabelWorks di Epson Europe

Le due nuove etichettatrici presentate assicurano una maggiore efficienza sul lavoro. Conosciamo le esigenze legate al mondo dell'etichettatura industriale in grandi volumi e questi modelli, che vanno ad aggiungersi alla nostra già ampia gamma di etichettatrici compatte, soddisfano efficacemente la domanda. LabelWorks LW-5010BE e LW-Z5000BE sono progettate per avere bassi costi di gestione e offrono la flessibilità necessaria per stampare etichette da utilizzare in vari ambiti.

In sintesi, le caratteristiche principali includono: