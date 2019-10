Minacce informatiche e elezioni: il nuovo portale di FireEye

Per proteggere dalle minacce un settore delicato come quello delle elezioni, FireEye presenta un nuovo portale pubblico e gratuito per la sicurezza elettorale. Basandosi su materiali e programmi di FireEye già esistenti, questo portale ospiterà webinar gratuiti, informazioni sugli eventi, soluzioni e informazioni sulle minacce in un unico luogo, facilmente accessibile, per affrontare la sicurezza elettorale da una prospettiva tecnologica. Contribuirà, inoltre, alla gestione delle emergenze e alla preparazione di una risposta a queste.

Ron Bushar, CTO of Government Services di FireEye

La sicurezza elettorale è diventata una crescente priorità su scala globale. Mentre le elezioni sono un argomento importante che necessita di una maggiore esposizione, una delle minacce più preoccupanti è la fiducia degli elettori in tutto il sistema. Il nostro obiettivo è quello di aiutare a difendere l’integrità del voto ripristinando la fiducia nel sistema in tutto il mondo.

I governi, le aziende e i cittadini hanno rapidamente compreso l’importanza della sicurezza elettorale su scala globale, a seguito dei numerosi attacchi avvenuti durante le recenti elezioni. Mentre le interferenze e le manomissioni elettorali in ambito informatico continuano a fare notizia, la causa principale può sembrare poco chiara a causa dell’ampia gamma di minacce che le diverse entità presenti all’interno dell’ecosistema elettorale devono affrontare.

Attraverso questo portale, FireEye mira a fornire maggiore visibilità sul panorama delle minacce elettorali, offrendo allo stesso tempo soluzioni intelligenti per organizzazioni di qualsiasi tipologia e dimensione.

Quale partner di fiducia di molte organizzazioni governative, FireEye rimane impegnata ad aiutare gli enti governativi, le agenzie federali, gli Stati e le contee a rimanere informati sulle minacce informatiche di oggi e sulle misure che si possono adottare per ottenere elezioni libere ed eque.

Il portale presentato da FireEye include:

-Report di Threat Intelligence e ricerca – visibilità da parte di FireEye degli attori che rappresentano una minaccia per le campagne elettorali ed i loro principali obiettivi, compresi i potenziali punti di ingresso attraverso i quali gli attaccanti possono accedere ai sistemi di voto ed i metodi utilizzati per violarli;

-Prospettive dalla prima linea – ottenere insight e informazioni mirate da coloro che si trovano in prima linea su temi attuali quali quello della disinformazione e le ultime modalità in cui questa può avere un impatto sulle prossime elezioni;

-Webinar – eventi guidati da esperti FireEye e professionisti sul campo, con informazioni su come prepararsi alle minacce alla sicurezza elettorale;

-Best practice e risorse – misure consigliate da implementare per aumentare la protezione delle infrastrutture delle elezioni e ridurre i rischi informatici mirati;

-Soluzioni intelligenti – risorse rese disponibili da parte di FireEye al pubblico per aiutare a rendere sicure le elezioni negli Stati Uniti e in tutto il mondo.