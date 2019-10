Server OVH Infrastructure, dedicati al calcolo complesso

Le nuove soluzioni OVH sono pensate apposta per le esigenze di scalabilità e prestazioni tipiche delle medie imprese, degli enti governativi e delle università. Dotata di connettività ad alta velocità e funzionalità avanzate di networking e sicurezza, la gamma di server dedicati Infrastructure di OVH può essere implementata per molteplici utilizzi, dall’editing multimediale/video all’high-performance computing, dall'analisi finanziaria alla virtualizzazione.

Ludovic Dargent, Dedicated Server Manager di OVH

Questa nuova gamma è parte integrante dell'approccio di OVH volta ad offrire la migliore tecnologia lavorando a stretto contatto con i nostri partner industriali. L'innovazione in OVH è profondamente legata ai feedback e agli obiettivi dei nostri clienti. Ogni configurazione della nostra nuova gamma Infrastructure risponde ad esigenze specifiche, che sono state identificate con i clienti che desiderano sviluppare infrastrutture sempre più performanti.

Al fine di massimizzare le prestazioni per gli utenti, OVH offre quattro configurazioni per la nuova gamma, con costi a partire da 99,99 euro a 284,99 euro al mese, ognuna delle quali è progettata per utilizzi complementari, per supportare i clienti a costruire la propria infrastruttura cloud:

-I server INFRA-1 e INFRA-2 sono particolarmente adatti all'elaborazione multimediale/video e alle applicazioni 2D/3D. Sono dotati rispettivamente di processori Intel Xeon E-2274G e E-2288G e tecnologia Intel UHD Graphics P630, che consentono un miglior rendering grafico. Entrambi i server offrono funzioni di sicurezza avanzate, basate sulla tecnologia Intel Software Guard Extensions (SGX), che separa completamente il codice in esecuzione e i dati in elaborazione.

-I server INFRA-3 consentono l'implementazione di architetture ad alte prestazioni per la virtualizzazione o la containerizzazione, nonché la possibilità di condurre analisi complesse o creare virtual office. La nuovissima configurazione INFRA-3 di OVH incorpora il processore AMD Epyc 7371, una delle CPU a 16 core più efficienti del settore, progettata specificamente per i data center.

-Infine, OVH offre server INFRA-4 per soddisfare i requisiti di esecuzione di carichi di lavoro complessi e per l'implementazione di ambienti virtuali e container. Essendo l'unica configurazione a doppio processore della gamma Infrastructure, INFRA-4 si basa sui processori Intel Xeon Scalable di seconda generazione.

Tutti i server della gamma Infrastructure sfruttano la più recente tecnologia OVH Link Aggregation (OLA), che consente di aggregare le interfacce di rete di ciascun server per aumentarne la disponibilità, isolando contemporaneamente il server dalla rete pubblica e da eventuali minacce potenziali.

...sfruttando l'infrastruttura e la rete OVH

Come tutti i server dedicati di OVH, la nuova gamma soddisfa i più severi standard di sicurezza, come la conformità alla norma ISO/IEC 27001 e include tutte le funzionalità fornite da OVH, come la protezione anti-DDoS integrata, oltre alla possibilità di interconnettere tutti i server e i servizi cloud alla rete privata di OVH, vRack. Inoltre, i nuovi server sfruttano la solida rete di OVH, che include una rete pubblica con una larghezza di banda da 1Gbps (standard) a 4Gbps (opzionale), e la vRack che offre una larghezza di banda da 2 Gbps (standard) a 5 Gbps (opzionale).