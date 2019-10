Cellnex, un impianto a prova di futuro per Palalottomatica

Al Palalottomatica di Roma, Cellnex ha installato un impianto di comunicazione DAS multioperatore per la trasmissione di tutte le tecnologie fino a LTE+. Grazie all’impianto è possibile erogare servizi di connessione mobile garantendo performance elevate sia in termini di capacità di trasmissione sia di numero di utenti contemporaneamente connessi.

Giacomo Palumbo, Sales Director for Enterprise & Public Administration di Cellnex

Questa operazione rappresenta un ulteriore passo in avanti per Cellnex nel rafforzare le attività legate alle applicazioni DAS e Small Cells in Italia dove oggi il gruppo gestisce oltre 1.500 nodi multi-sistema e multi-operatore. A Milano, per esempio, negli ultimi anni abbiamo affrontato progetti complessi, tra cui la metropolitana, lo stadio San Siro e l’Ospedale Niguarda. I nostri progetti sono sempre studiati sulle esigenze specifiche di connettività dei nostri clienti e garantiscono lo stesso servizio a tutti gli operatori telefonici. L’avvento del 5G aprirà presto nuove frontiere e serviranno connessioni dati sempre più veloci. Grazie al sistema DAS di Cellnex con cablaggio in fibra, abbiamo reso il Palalottomatica a prova di futuro.