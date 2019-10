Smau WarmUp, formazione ad hoc per dieci startup siciliane

Smau, Regione Siciliana e Consorzio Arca hanno organizzato a Palermo “Smau WarmUp”, una giornata di formazione per le startup che saranno a Milano. Questo perché non basta partecipare a un grande evento per farsi conoscere e aumentare le proprie possibilità di business. Bisogna anche saper sfruttare l'occasione, ottimizzando tutte le opportunità che vengono offerte.

A partire dall'opportunità in questa giornata di formazione di un incontro one-to-one con Pierantonio Macola, Presidente Smau, e Valentina Sorgato, AD Smau, per un assessment dedicato e suggerimenti per la preparazione di un pitch. A Milano, infatti, ogni startup avrà la sua occasione di presentarsi con uno speed pitching di 60 secondi al termine di uno degli Smau Live Show, gli eventi dove imprese e istituzioni si confrontano sulle proprie esperienze di innovazione in un determinato settore e dove - appunto - le startup operanti nello stesso ramo hanno una vetrina.

Girolamo Mimmo Turano, Assessore alle Attività produttive della Regione Sicilia

Smau WarmUp non è solo una importante giornata di formazione per le nostre startup ma auspico diventi un metodo per quanti fanno impresa e innovazione. La formazione permanente è indispensabile in tutti i campi ma ancora di più per chi ha l'innovazione come ragione sociale e vuole essere realmente competitivo e interessante nel mercato internazionale.

In questa edizione di Smau la Regione Siciliana presenta il meglio della sua innovazione che impatta soprattutto nei settori delle smart communities e del commercio e turismo.

Partiamo dalla mobilità green proposta da ACC Mobility (Palermo): la startup produce ZodiaC, una cargo-bike a quattro ruote con possibilità di 800 kg di carico, a zero emissioni (si ricarica grazie a pannelli solari) ideale per la mobilità e la logistica in aree urbane per diversi settori come consegne, taxi, raccolta rifiuti, street food e mobility sharing.

Possono essere applicate anche al verde pubblico le soluzioni che nascono originariamente per l'agrifood sviluppate da Smartisland (Niscemi, CL): il software di vision farming, che consente di monitorare le coltivazioni e di risparmiare in risorse idriche e chimiche, nell'applicazione “in piccolo” Daiki Gardening è dedicato a giardini, vivai e anche orti domestici.

Una “moneta locale digitale” può diventare la moneta di scambio per servizi all'interno di una comunità nella visione di MWM SOLUTION: la startup, attiva nel settore della monetica, ha sviluppato CIRCUITO IES, un network che utilizza un token digitale abbinato a wallet app+card.

Un'applicazione è Eco-IES, un sistema premiante per l'attitudine alla raccolta differenziata dove la tracciabilità dei conferimenti, abbinati al singolo utente, è collegata al pagamento del tributo. A semplificare la vita agli utenti, quando sono pazienti, pensa invece Pharmap, la soluzione di home delivery farmaceutico leader in Italia.

La piattaforma consente di ricevere in 60 minuti, o per fasce orarie, qualsiasi prodotto della farmacia (anche i farmaci con obbligo di prescrizione): dal 2016 a oggi sono oltre mille le farmacie in 80 città italiane che gestiscono tramite Pharmap le consegne a domicilio per i propri clienti.

In ambito commercio e turismo, di soluzioni ICT per rendere sempre più efficiente la gestione delle strutture ricettive, e alla loro presenza online, si occupa Visioni (Palermo) con il suo progetto di punta BeMyGuest, un ecosistema dedicato alla vendita e alla distribuzione dell'hospitality online che comprende booking engine, channel manager, CRM per la fidelizzazione degli ospiti e una business intelligence per monitorare la performance.

Si occupa di booking anche Trippete (Sant'Agata Li Battiati, CT) con la sua piattaforma Hotel.BB, ma la startup sviluppa anche Billy, soluzione per inviare e ricevere fatture elettroniche B2B e PA. Mentre punta a far risparmiare le aziende Iospedisco.it (Catania), il primo comparatore prezzi italiano per le spedizioni che aiuta a confrontare costi e servizi dei principali corrieri nazionali ed internazionali in modo semplice e gratuito.

Ancora di ICT, ma con applicazioni diverse, si occupa Kibitzer (San Cataldo, CL), software house, SEO Technology e web agency. Fra le sue proposte Kibitzer digital learning, piattaforma per le aziende che riunisce segreteria, eventi, seminari e webinar, e MamyCASH, piattaforma di digital lending in ambito fintech che funziona come credit store dei mutui e anticipi fatture. Nel Digital Forensics è attiva, invece, iCTLab (Catania) e il suo Visual Forensics Analytics: lo strumento permette la valutazione automatica di contenuti multimediali come immagini o video consentendo con facilità la ricostruzione storica di una prova digitale a scopo forense.

Si definisce, infine, lo Spotify dell'arte Artficial (Palermo): da un database di modelli digitalizzati di sculture, o comunque da una scansione in 3D di un'opera, Artificial produce dei "cloni" realizzati con altissimi standard di stampa in 3D in materiali ecosostenibili (bioresina derivata dal mais) e del colore che si vuole. Artificial coniuga l'arte con la possibilità̀ di riprodurla, acquistarla, toccarla, possederla e, soprattutto, conoscerla.