Salesforce Financial Services, per assicurati e assicuratori

Gli aggiornamenti di Salesforce a Financial Services Cloud permettono al settore delle assicurazioni di poter raggiungere i propri assicurati su tutti i canali. Grazie alla nuova estensione di Financial Services Cloud, le compagnie assicurative possono ora avere una visione a 360 gradi dei propri assicurati, inclusi rapporti familiari, gli eventi salienti della loro vita e altre informazioni chiave per la gestione delle polizze.

Ayan Sarkar, Global Head of Insurance di Salesforce

Ora più che mai, il settore assicurativo sta lavorando per offrire esperienze più coerenti e coinvolgenti in ogni fase della vita di ogni assicurato. Grazie ai dati, all'intelligenza artificiale e alla digitalizzazione dei touchpoint, ora possiamo aiutare gli assicuratori a offrire esperienze uniche.

Il settore assicurativo sta vivendo una rivoluzione e se gli assicuratori non riescono a migliorare i processi di business, tramite l'adozione di una piattaforma digitale e una maggiore collaborazione tra le unità aziendali, rischiano di mettere a repentaglio la fidelizzazione della propria base di clienti a favore della concorrenza. Per avere successo, le compagnie assicurative hanno la necessità di aumentare la fiducia e la trasparenza per creare valore aggiunto e offrire esperienze più personalizzate ai propri clienti.

Le innovazioni per il settore assicurativo all’interno di Financial Services Cloud Financial Services Cloud trasforma il modo in cui le istituzioni finanziarie interagiscono con i clienti tramite nuove funzionalità integrate e personalizzate. Le nuove soluzioni di Financial Services Cloud includono nuove funzionalità out-of-the-box appositamente progettate per il settore assicurativo.

-Una console per gli agenti e gli operatori del servizio clienti per una visione completa e sempre attiva delle performance e degli insight sui diversi touchpoint, sulle relazioni familiari, sulle polizze, e su tutte le informazioni che è necessario sapere di ciascun assicurato.

-Lightning Flows fornisce una guida coerente e dettagliata per le richieste di assistenza più comuni attraverso canali, dispositivi e app. I modelli precompilati di Lightning Flow, come First Notice of Loss e Beneficiary Change, si integrano con principali partner tecnologici per applicare le regole di business in modo coerente e ridurre le inefficienze.

-Life Events raccoglie e permette di visualizzare i cambiamenti nelle esigenze assicurative, come l’acquisto di una nuova, il percorso di studi o un cambio di lavoro.

Inoltre, le innovazioni introdotte con Einstein Analytics per Financial Services forniscono agli agenti e ai loro manager informazioni coerenti per ottimizzare i loro portafoglio clienti. Infine, le nuove integrazioni apportate a Community Cloud per Financial Services offrono modelli predefiniti per distribuire rapidamente e in modo semplice esperienze coinvolgenti tramite un portale brandizzato per agenti, broker e distributori indipendenti. Ciò consente agli assicuratori di sfruttare i loro investimenti a favore dei clienti attraverso il proprio ecosistema allargato. In questo modo Salesforce può lavorare a ulteriori innovazioni senza difficoltà grazie a una condivisione dei dati basata su autorizzazioni standard tra le organizzazioni di servizi finanziari.

Le principali compagnie assicurative stanno già sfruttando le potenzialità di Salesforce Financial Services Cloud per avvicinarsi ai loro assicurati. Ad esempio Generali utilizza Salesforce per consentire la trasformazione digitale e migliorare i processi delle reti agenziali e di vendita, con l’obiettivo finale di diventare un partner chiave per la vita dei propri clienti e assicurati. Invece Pacific Life utilizza Salesforce come piattaforma CRM integrata a livello aziendale per colmare il divario esistente tra i team di vendita, assistenza e marketing di Pacific Life e per aiutarli a reinventare il modo in cui interagiscono con i professionisti del mondo della finanza.