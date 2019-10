Cisco amplia le opzioni Webex con il nuovo Security Pack

Cisco presenta Webex Control Hub Extended Security Pack, che protegge i dati aziendali da incidenti e da attacchi malevoli, offrendo una migliore customer experience.

Già noto per le sue funzionalità di cifratura che proteggono i dati in transito, a riposo e in uso, così come per la sicurezza multi-layer offerta che viene verificata e monitorata costantemente per essere conforme ai rigorosi standard interni, di terze parti e di mercato, Cisco Webex viene ora arricchito con il Control Hub Extended Security Pack con Cisco Cloudlock CASB per Webex Teams con funzionalità native anti-malware potenziato da Cisco Talos ClamAV in Webex Cloud.

Il rilascio del pacchetto di sicurezza avviene subito dopo che Cisco è stata nominata ancora una volta Leader nel quadrante Magico di Gartner nella categoria Meeting Solutions, riconoscimento che detiene sin dalla sua nascita.

Abhay Kulkarni, VP di Webex Meetings, Cisco

Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento. Lo riteniamo un'ulteriore conferma della nostra visione, del fatto che i clienti ci apprezzano e di quanto siamo riusciti a realizzare negli ultimi anni. Crediamo che la nostra capacità di offrire esperienze video straordinarie in combinazione con la nostra gamma di sistemi per sale video, di sicurezza e di servizi ibridi, nonché le nostre funzionalità di Intelligenza Artificiale e cognitive sono solo alcune delle ragioni per cui i clienti scelgono Webex.

Semplice da acquistare – i clienti possono acquistarlo come parte del loro abbonamento Webex – e facile da installare, il nuovo stack di sicurezza è pensato per la collaborazione interaziendale – con la funzionalità Cloudlock CASB che supporta policy di Data Loss Prevention (DLP policies) per proteggere gli utenti anche quando collaborano al di fuori dell’azienda. La soluzione anti-malware protegge da Trojan, ransomware e altri attacchi malevoli, anche quando gli utenti utilizzano dispositivi personali o non gestiti o collaborano con utenti esterni.