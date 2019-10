Qualità e tecnologia, le lavagne interattive touch di LG

Caratterizzate da alta qualità delle immagini, tecnologia In-Cell e connessione a qualsiasi dispositivo, TN3F e TR3BF di LG sono pensate per scuole e convegni. Grazie infatti a caratteristiche quali la risoluzione Ultra HD (UHD) che consente di visualizzare contenuti come documenti, immagini e video senza alcuna distorsione e il pannello IPS (In-Plane Switching) che permette di visualizzare chiaramente i contenuti da diverse angolazioni, la linea Touch è in grado di soddisfare le esigenze specifiche di questi ambienti.

Nicola Micali, Business Solutions Product & Marketing Manager di LG

L’esperienza di apprendimento e i modelli di lavoro attuali sono sempre più connessi e collaborativi, caratteristiche che consentono enormi vantaggi in termini di ottimizzazione dei costi, dei tempi e dell’efficacia comunicativa di ogni progetto, riunione o lezione. L’elevata qualità delle immagini, l’innovativa tecnologia In-Cell e la possibilità di connettersi da qualsiasi dispositivo, ovunque ci si trovi, fa dei nostri monitor della nuova linea touch la soluzione ideale per chi ha l’esigenza di rendere più collabotivi e interattivi i propri progetti.

Si collabora sempre più frequentemente con partner di diversi Paesi e accade spesso che non siano tutti presenti nello stesso ufficio. TN3F, la prima soluzione di LG per meeting room interattive, è in grado di soddisfare questa esigenza rendendo più semplice la collaborazione ovunque e in tempo reale.

Il display TN3F sfrutta la reattività al tocco della tecnologia touch In-Cell, la stessa tecnologia che rende gli smartphone leggeri e ricettivi. A differenza della tradizionale tecnologia touch, che ha un air gap tra il vetro e il sensore, In-Cell integra il sensore, il vetro protettivo e il display LCD.

I vantaggi sono particolarmente evidenti quando si utilizza la Active Pen: la scrittura a mano dell'utente è perfettamente riprodotta sullo schermo e la sensibilità alla pressione modula anche lo spessore del tratto della penna. Inoltre, queste soluzioni, dotate di tecnologia data mirroring, consentono la scrittura bidirezionale permettendo a due persone di scrivere su lavagne situate in luoghi diversi ma intervenendo sullo stesso testo in tempo reale.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una rapida evoluzione delle tecniche educative che si sono spostate sempre più verso un modello di insegnamento interattivo e multidirezionale. Per facilitare questo nuovo modello di insegnamento LG ha sviluppato la linea TR3BF.

Grazie all'immagine nitida dell'UHD e all'angolo di visione di 178° degli IPS gli studenti hanno la massima visibilità indipendentemente dalla loro posizione. Con la serie TR3BF è possibile utilizzare il browser Chrome, integrato nel sistema operativo Android, per poter navigare online in modo semplice e veloce, senza la necessità di connettersi a un desktop esterno. Fino a 30 studenti possono connettersi, condividere gli schermi e interagire attraverso una rete condivisa o all'applicazione ScreenShare Pro. La lavagna ha 20 punti multitouch, 10 punti di scrittura e 2 stilo con doppio colore simultaneo. Questo permette agli studenti di esaminare il materiale lavorando insieme.