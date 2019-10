Intel Xeon W e Core serie X, desktop e workstation al top

Intel arricchisce la lineup CPU con i nuovi Xeon W e Core serie X, che permettono a content creator e appassionati di raggiungere nuovi livelli di performance.

Progettati appositamente per soddisfare le diverse esigenze di queste tipologie di utenti in aumento, i nuovi processori Xeon W-2200 e Core serie X sono in programma per essere disponibili a partire da novembre, unitamente a una nuova struttura di prezzi che figura un più semplice passaggio a queste piattaforme per creatori di contenuti e appassionati che utilizzano prodotti mainstream Intel Core serie S.

Con i nuovi processori Xeon W-2200 e Core serie X, tutto ciò è portato ad un livello ulteriore, essendo i primi per PC desktop e mainstream workstation ad essere dotati di accelerazione dell’intelligenza artificiale grazie all’integrazione di Intel Deep Learning Boost.

Questa caratteristica fornisce un incremento di 2,2 volte nell’inferenza di intelligenza artificiale rispetto alla generazione precedente. Inoltre, questa nuova linea di prodotti è provvista di tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0, che è stata ulteriormente migliorata per aiutare il software – ad esempio programmi di simulazione e modellazione – a funzionare il più velocemente possibile grazie all’identificazione e all’assegnazione di priorità ai core più veloci disponibili.

Per i content creator professionali, la piattaforma Intel Xeon W-2200 è l’opzione per eccellenza. Questi otto nuovi processori (W-2295, W-2275, W-2265, W-2255, W-2245, W-2235, W-2225 e W-2223) offrono prestazioni eccezionali e funzionalità di piattaforma ampliate per data science, visual effect, rendering 3D, CAD 3D complesso, sviluppo di intelligenza artificiale e soluzioni edge.

Possono essere utilizzati in dispositivi di forma configurale, da piccoli desktop a tower, come anche includere le funzionalità integrate di sicurezza e affidabilità della piattaforma, come il supporto ECC e Intel vPro, richieste dai professionisti creativi. Ad esempio, il processo di rendering di progetti d’architettura 3D con Autodesk Revit con V-Ray* risulta fino al 10% più veloce rispetto alla precedente generazione e fino a 2 volte più veloce rispetto a una workstation di 3 anni fa3.

I nuovi prezzi dei processori Xeon W vanno da 294 a 1.333 dollari, consentendo a Intel di dare sviluppo alla piattaforma e ai partner di ampliare le opzioni dei loro prodotti per workstation.

Per i liberi professionisti, i prosumer e gli utenti appassionati di PC desktop che potrebbero non aver bisogno di funzionalità per realtà aziendali, i processori Intel Core serie X offrono prestazioni elevate unitamente alla flessibilità aggiuntiva della capacità di overclocking.

Questi quattro nuovi processori (i9-10980XE, i9-10940X, i9-10920X e i9-10900X) sono particolarmente adatti per flussi di lavoro avanzati con esigenze diverse a seconda che si tratti di editing di foto/video, sviluppo di videogame e animazioni 3D. Inoltre, offrono funzionalità avanzate per gli utenti enthusiast come Intel Performance Maximizer, che semplifica la regolazione personalizzata dei processori sbloccati in modo dinamico e affidabile in base al DNA prestazionale specifico della serie X.

I nuovi prezzi dei processori Intel Core serie X vanno da 590 a 979 dollari. I nuovi prezzi fanno sì che i processori serie X siano maggiormente accessibili ai creatori di contenuti che desiderano eseguire carichi di lavoro di elaborazione ancora più intensivi rispetto ai processori Intel per PC desktop mainstream.