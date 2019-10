Più sicurezza e blocco phishing con DNSWatchGO di WatchGuard

Per contrastare i tentativi di phishing e rispondere alle maggiori esigenze di sicurezza anche oltre il perimetro della rete, WatchGuard presenta DNSWatchGO. Disponibile come soluzione autonoma e tramite Passport, il nuovo pacchetto di servizi di sicurezza di WatchGuard incentrato sugli utenti, DNSWatchGO, offre protezione a livello DNS e filtro dei contenuti per proteggere gli utenti ovunque si trovino.

Secondo un recente sondaggio di CITE Research su amministratori e manager IT, il lavoro remoto è oggi incredibilmente prevalente, con il 92% degli intervistati che afferma che le loro organizzazioni lo consentono. Tuttavia, poiché il volume dei dipendenti che operano off-network, quindi al di fuori della rete aziendale, continua ad aumentare, le organizzazioni sono esposte a maggiori rischi per la sicurezza.

Andrew Young, SVP of product management di WatchGuard

Con una forza lavoro che diventa sempre più mobile, le aziende devono essere in grado di proteggersi dai crescenti attacchi che si verificano al di fuori della propria rete centrale. Devono essere in grado di monitorare il traffico al di fuori della rete, filtrare l'accesso a contenuti dannosi e indesiderati, e proteggere gli utenti anche quando non utilizzano una VPN. DNSWatchGO è stato creato per offrire queste funzionalità ed estendere le nostre protezioni a livelli per proteggere i lavoratori remoti oltre il perimetro della rete, istruendoli e formandoli anche sulle migliori pratiche di sicurezza.

Il servizio DSNWatchGO è progettato per semplificare la sicurezza off-network per le organizzazioni di medie dimensioni e i fornitori di soluzioni IT che le supportano.

Le caratteristiche e i vantaggi principali di DNSWatchGO includono:

-Protection on the Go: la soluzione estende la protezione a livello DNS e il filtro dei contenuti forniti dal servizio DNSWatch esistente di WatchGuard per monitorare e correlare le richieste DNS in uscita dagli utenti al di fuori della rete rispetto a un elenco aggregato di domini malevoli. Tutti i tentativi da parte di endpoint di connettersi con un'infrastruttura malevola nota vengono bloccati, gli utenti vengono reindirizzati e il traffico viene indirizzato ai server DNSWatch per ulteriori indagini e rimozione di malware. Queste funzionalità semplificano il blocco degli attacchi di phishing fuori dalla rete, i command&control callback, e i tentativi di esfiltrazione dei dati.

-Educazione sulla sicurezza immediata – DNSWatchGO, il primo servizio di sicurezza in grado di fornire protezione e formazione automatizzate contro il phishing agli utenti finali in tempo reale, può migliorare notevolmente l’atteggiamento di sicurezza delle organizzazioni. Quando i dipendenti fanno clic su un messaggio di posta elettronica o su un collegamento identificato dalla piattaforma come tentativo di phishing, vengono immediatamente reindirizzati a risorse che forniscono formazione sugli attacchi di phishing e sulle migliori pratiche di prevenzione.

-Visibilità off-premise - DNSWatchGO elimina i punti ciechi della sicurezza off-network comunemente creati dagli utenti remoti, fornendo visibilità consolidata e protezione avanzata per tutti i dispositivi on-e off-network. Il servizio fornisce una vasta gamma di informazioni utili per gli amministratori IT e i fornitori di soluzioni IT, senza la necessità di esaminare i dati di log.

-Gestione basata su cloud - DNSWatchGO è una soluzione basata su cloud al 100%, che consente di risparmiare tempo e denaro alle aziende e ai fornitori di soluzioni IT semplificando i processi di deployment e gestione. Non richiede alcun aggiornamento hardware o software manuale e le policy possono essere gestite e adattate per utenti sia interni che esterni alla rete. L'assenza di costosi componenti hardware e di lunghi processi di deployment rappresenta una grande opportunità di guadagno per gli MSP,di nuovi clienti velocemente e iniziare ad aggiungere valore in pochi minuti.

DNSWatchGO è disponibile tramite il nuovo bundle di sicurezza incentrato sull'utente Passport di WatchGuard. La soluzione di autenticazione multi-fattore AuthPoint di WatchGuard e il nuovo servizio DNSWatchGO forniscono insieme una protezione costante e sempre attiva per gli utenti sia all'interno che all'esterno del perimetro della rete.