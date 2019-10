AVM al BBWF, arriva il FRITZ!Box per la fibra con Wi-Fi 6

AVM presenterà al BBWF 2019 di Amsterdam, dal 15 al 17 ottobre, i nuovi modelli FRITZ!Box per fibra ottica e cavo con supporto wireless “Wi-Fi 6”.

Saranno svelati tre prodotti con Wi-Fi 6: FRITZ!Box 5550, 5530 per la fibra ottica e il FRITZ!Box 6660 per quella via cavo. I due modelli sono adatti a tutte le normali connessioni in fibra ottica in tutta Europa e sono in grado di fornire un gigabit di velocità in modalità wireless tramite Wi-Fi 6 e una porta LAN da 2,5 Gbit/s. Anche il nuovo FRITZ!Box 6660 Cable dispone di Wi-Fi 6 per connessioni veloci via cavo DOCSIS 3.1.

Un ulteriore punto di forza è il FRITZ!Box 6850 5G, il primo router di rete domestica all-in-one al mondo per la nuova generazione di comunicazioni mobili 5G. Con LAN senza fili veloce, Gigabit LAN e una stazione base per la telefonia e la Smart Home, offre il miglior servizio sulle future connessioni 5G e quelle attuali LTE.

AVM presenta inoltre ai visitatori della fiera il FRITZ Box 7583, il tuttofare della connessione VDSL che supporta G.fast e VDSL con supervectoring 35b. Con l'attuale FRITZ!OS 7.13, il FRITZ!Box 7583 ha appena ricevuto nuove funzionalità per Mesh WiFi, internet e la Smart Home. Un tema centrale del BBWF sarà il Mesh WiFi e AVM mostrerà la gamma completa dei repeater Mesh Wi-Fi.

I quattro FRITZ!Repeater 3000, 2400, 2400, 1200 e 600 soddisfano tutti i requisiti in termini di copertura e portata della LAN wireless. La lampadina intelligente FRITZ! DECT 500 LED amplia il portafoglio Smart Home, offrendo un’illuminazione bianca o a colori adatta ad ogni situazione. La lampadina a LED può essere azionata con la nuova FRITZ!App Smart Home, con un FRITZ!Fon o direttamente dal browser web. Come telecomando all-in-one per tutti gli scenari di Smart Home, il nuovo pulsante smart FRITZ!DECT 440, che include un display e una serie di comandi di controllo, è adatto per l'uso con tutti i prodotti FRITZ!DECT.

Con il FRITZ Box 5550 AVM presenta un nuovo modello per la fibra ottica. Per una connessione G-PON, XGS-PON o un network punto a punto (AON), il nuovo FRITZ Box può essere collegato direttamente alla presa a muro in fibra ottica tramite l'apposito connettore. Dotato del nuovo standard Wi-Fi 6, il FRITZ Box 5550 è in grado di distribuire l'alta velocità gigabit in modalità wireless in tutta la casa, raggiungendo velocità di trasmissione dati fino a 2400 Mbit/s con la banda a 5 GHz e fino a 600 Mbit/s con quella a 2,4 GHz. Per le reti cablate il FRITZ Box 5550 offre una veloce porta LAN da 2,5 Gbit/s, che permette il collegamento alla LAN da 1 Gbit/s. Una caratteristica particolare del FRITZ Box 5550 è la sua elevata flessibilità di utilizzo all'interno degli edifici. Le linee telefoniche esistenti possono essere utilizzate per trasmettere la velocità della fibra ottica tramite G.fast a un altro FRITZ!Box 5550.

Con questa modalità di connessione opzionale e il modulo in fibra ottica intercambiabile, il FRITZ Box 5550 offre flessibilità nella fase di espansione delle reti in fibra. Accanto al FRITZ!Box 5550, AVM presenta anche il FRITZ!Box 5530, sviluppato esclusivamente per l'utilizzo della fibra ottica. Entrambi i modelli in fibra ottica, il FRITZ Box 5550 e il FRITZ Box 5530, saranno disponibili presso i gestori di rete e nei punti vendita nel 2020. Con entrambi i modelli gli utenti riceveranno tutte le funzioni del FRITZ!, come firewall, parental control, accesso remoto, accesso wireless per gli ospiti e aggiornamenti regolari.

Quando si tratta di reti domestiche, AVM utilizza il Wi-Fi 6 (Wireless AX) e una porta LAN da 2,5 Gbit/s per trasmettere senza soluzione di continuità le alte velocità di connessione a tutti i dispositivi connessi. Sia il nuovo standard wireless Wi-Fi 6 che le porte LAN multiple gigabit sono compatibili con le versioni precedenti, consentendo agli utenti di continuare a utilizzare i dispositivi e i cavi esistenti e di integrare i nuovi dispositivi nella rete domestica veloce anche in futuro.

Il primo router all-in-one al mondo per 5G e LTE con Mesh Wi-Fi e Smart Home

Con il FRITZ Box 6850 5G, AVM presenta il primo router all-in-one al mondo per la nuova generazione di comunicazioni mobili. Il nuovo FRITZ!Box per 5G supporta le bande 5G nel range sotto i 6 GHz e le attuali bande LTE in Europa. Dotato di una connessione 5G/LTE, offre agli utenti alte prestazioni grazie ad una veloce LAN wireless dual-band, con telefonia e una varietà di opzioni di connessione per la rete cablata. Sono presenti inoltre quattro porte LAN gigabit e una porta USB veloce.

Con la base DECT e il collegamento per telefoni analogici, il FRITZ!Box 6850 5G offre all'utente una centrale operativa per la Smart Home e la telefonia cordless. Grazie al FRITZ Box 6850 5G, la ben nota funzionalità e flessibilità di un FRITZ Box come Mesh Master nella rete è disponibile per l'utente nelle reti LAN wireless, telefonia, Smart Home e 5G. Inoltre, le versatili funzioni come firewall, parental control, accesso guest wireless e accesso remoto possono essere utilizzate tramite la porta 5G/LTE. Il nuovo standard di comunicazione mobile offre agli utenti una larghezza di banda di oltre 2 Gbit/s e una latenza ridotta.

Al BBWF 2019 AVM presenta tre nuovi prodotti Smart Home: una lampadina a LED intelligente, un interruttore intelligente con quattro tasti di scelta rapida e display e-paper, accanto alla nuova applicazione FRITZ!App per la Smart Home. Con la lampadina intelligente a LED FRITZ! DECT 500, AVM sta ampliando il portafoglio per includere il controllo dell'illuminazione. Il FRITZ!DECT 500, che offre luce bianca e di colore per qualsiasi situazione, può essere azionato tramite la nuova FRITZ!App Smart Home, il nuovo interruttore intelligente FRITZ!DECT 440, il FRITZ!Fon o dal browser web. AVM offre ora i prodotti più richiesti per una Smart Home: smart plug intelligenti e per la registrazione dei consumi, comandi per radiatori e lampadine intelligenti.

Un ulteriore punto di forza è il nuovo interruttore intelligente FRITZ!DECT 440. In un'elegante custodia bianca dotata di display e-paper, il FRITZ!DECT 440 offre comandi a interruttore per i prodotti FRITZ!DECT, oltre a funzionare come sensore di temperatura esterna. L'interruttore intelligente può essere utilizzato ovunque come telecomando all-in-one all'interno del FRITZ! Smart Home.

I quattro nuovi ripetitori Mesh WiFi di FRITZ! aumentano la portata di qualsiasi rete wireless in modo rapido e semplice, costruendo una rete Mesh WiFi forte e stabile.

La forma quadrata del nuovo FRITZ!Repeater 600 consente di risparmiare spazio alle prese elettriche.

Grazie alle sue quattro antenne, trasmette segnali fino a 600 Mbit/s nella gamma dei 2,4 GHz e offre una grande copertura. Il potente FRITZ! Repeater 1200, sempre racchiuso in un design compatto, supporta la banda 2.4 GHz e la banda 5 GHz e raggiunge fino a 1266 Mbit/s con due antenne ciascuna. Grazie alla porta Gigabit LAN, il ripetitore può anche essere integrato nella rete tramite cavo LAN e permette di aggiungere al WiFi dispositivi compatibili con la rete come i ricevitori multimediali. Anche il FRITZ! Repeater 2400 è dotato di una porta Gigabit LAN e, con quattro antenne per banda di frequenza, raggiunge una performance fino a 2333 Mbit/s per le applicazioni più pesanti e gli scenari più impegnativi. Per fornire a uno spazio abitativo più grande della media elevatissime velocità di trasmissione dati in Wi-Fi, il FRITZ!Repeater 3000 offre prestazioni top, con la sua ulteriore unità radio a 5 GHz (tri-banda) per la connessione al FRITZ!Box e le sue due porte Gigabit LAN. Grazie al Wi-Fi Protected Setup (WPS), tutti i ripetitori FRITZ!Repeaters possono essere utilizzati con router wireless di altri produttori. Ulteriori vantaggi del FRITZ!Repeaters includono aggiornamenti regolari e una garanzia del produttore di 5 anni.