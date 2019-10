Trend Micro Deep Security as-a-Service è disponibile su Azure

Trend Micro rende disponibile la soluzione cloud Deep Security as-a-Service all’interno di Microsoft Azure Marketplace.

La soluzione consentirà alle organizzazioni di combinare i benefici della sicurezza software-as-a-service (SaaS) con la covenienza di un costo a consumo.

Sanjay Mehta, SVP, Business Development & Strategic Alliances at Trend Micro La nostra priorità è rendere la cloud security più semplice possibile e questo inizia soddisfando le esigenze di prezzo e utilizzo degli utenti e degli sviluppatori. Trend Micro è orgogliosa di continuare la collaborazione con Microsoft Azure come uno dei suoi principali partner globali di security.

Jeana Jorgensen, GM, Cloud and AI for Microsoft

Trend Micro Deep Security as a Service offre ai nostri clienti un’ulteriore opzione per abilitare, automatizzare e orchestrare la sicurezza clou. I clienti pagheranno solo per quello che consumano, usufruendo di una soluzione solida per l’infrastruttura cloud e software.