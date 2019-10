Zscaler e CrowdStrike, protezione dal cloud all’endpoint

Zscaler e CrowdStrike lavorano sinergicamente per fornire ai clienti comuni una protezione continua attraverso il cloud e l'endpoint.

Nel dettaglio, la soluzione Threat Graph di CrowdStrike, basata su AI, si integrerà con la piattaforma di sicurezza in cloud di Zscaler per fornire ai clienti funzioni di rilevamento delle minacce in tempo reale e applicazione automatizzata delle policy che migliorano la sicurezza per reti ed endpoint.

Punit Minocha, SVP di Business Development, Zscaler

In un mondo cloud e mobile, le aziende devono confrontarsi con un numero crescente di dispositivi all'interno dell'azienda, nonché con il desiderio dei dipendenti di un accesso semplice e veloce alle applicazioni interne ed esterne: tutto ciò mette sotto pressione i dipartimenti IT per fornire un accesso sicuro ai dipendenti. La solida piattaforma di Zscaler con funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning, combinata con la telemetria degli endpoint di CrowdStrike, fornirà ai nostri clienti un livello di sicurezza notevolmente migliorato e il ripristino automatico in tutta l’azienda.

I clienti comuni trarranno vantaggio dalla partnership, poiché potranno sfruttare facilmente le offerte di ciascuna azienda per proteggere le loro aziende attraverso un accesso condizionale esteso, che impedisce ai dispositivi infetti o non conformi di ottenere risorse aziendali fino a quando non si è implementata la misura correttiva adeguata.

L'integrazione permetterà inoltre ai clienti di accedere in modo automatizzato con un solo clic alla telemetria degli endpoint di CrowdStrike, all'ispezione SSL sull'endpoint, alla protezione dalle minacce sempre attiva con informazioni in tempo reale e alla visibilità sugli endpoint con gli indicatori di violazione (Indicator of Compromise - IoC) zero-day identificati da Zscaler.

Matthew Polly, Vice President of Worldwide Business Development, Channels in CrowdStrike

Siamo entusiasti di collaborare con Zscaler, un altro leader di mercato riconosciuto, per fornire ai clienti che abbiamo in comune un'integrazione cloud nativa che protegge i carichi di lavoro e utilizza la potenza della telemetria scalabile di CrowdStrike. Nell'attuale ambiente delle minacce, visibilità e velocità fanno la differenza tra un successo e un fallimento.

Questa partnership fornirà ai clienti funzionalità di rilevamento delle minacce fruibili e in tempo reale, grazie alla soluzione Threat Graph basata sull'intelligenza artificiale di CrowdStrike, e all'applicazione automatizzata delle policy per identificare e bloccare le minacce in modo rapido, offrendo alle aziende un’esperienza utente fluida che si aspettano da CrowdStrike e Zscaler.

L'integrazione offrirà ai clienti in comune:

- Ispezione SSL, elaborazione dei dati e decision-making sull'endpoint.

- Protezione zero-day e contro il ransomware sempre attiva con informazioni sulle minacce in tempo reale e fruibili e processo di remediation automatico in rete e fuori rete.

- Protezione ottimizzata con l'utilizzo automatico con un solo clic della telemetria degli endpoint di CrowdStrike.

- Visibilità completa sugli endpoint esposti ai file identificati da Zscaler come dannosi.

- Controllo intelligente dello stato della protezione tra Zscaler App e l'agent CrowdStrike che fornisce l'accesso alle applicazioni in linea con la policy aziendale.