Funzionalità rinnovate per Demisto v5.0 di Palo Alto

Palo Alto Networks ha presentato la nuova versione della piattaforma SOAR, Demisto v5.0. I miglioramenti apportati offrono sicurezza personalizzabile e scalabile. Infatti Palo Alto ha introdotto importanti miglioramenti in Demisto, la piattaforma di Security Orchestration, Automation e Response (SOAR).

La nuova versione v5.0 permette perciò ai responsabili di sicurezza di implementare il modo di visualizzare gli incidenti e i flussi indicatori, permettendo ai team di gestire e automatizzare l’incident response.

Rishi Bhargava, VP Product Strategy Demisto di Palo Alto Networks

Demisto v5.0 include nuove funzionalità sviluppate per dare riscontro ai suggerimenti ricevuti dal nostro ecosistema di clienti, partner e utenti indipendenti. Abbiamo introdotto cambiamenti che facilitano e migliorano il load management e la scalabilità delle risorse, per garantire protezione alle aziende, a prescindere dal loro ritmo di crescita. Nel 2015 ci siamo resi conto che i team responsabili della protezione vivono sotto pressione ogni giorno, a causa dell’incremento costante degli alert di sicurezza e delle risorse insufficienti per rispondervi. Negli ultimi quattro anni i nostri clienti hanno apprezzato la nostra piattaforma, unica a offrire orchestrazione di sicurezza, gestione degli incidenti e collaborazione in tempo reale. L’incremento di automazione permette ai team di avere maggiore tempo a disposizione da dedicare all’analisi, allo studio e al miglioramento e, a volte, a fare un respiro profondo.

Queste le principali novità della nuova piattaforma Demisto v5.0:

-Interfaccia utente riprogettata.

La nuova interfaccia semplifica la navigazione, migliorando la disponibilità di informazioni all’interno di ogni incidente.

-Threat Intelligence potenziata.

Accesso a una ricca intelligence sugli incidenti da fonti integrate e operatività scalabile.

-Database scalabile.

Installazione di server app e database Demisto su macchine separate. Configurazioni multi-tier consentono la creazione di ambienti scalabili e una gestione efficiente delle risorse.

-SOAR on the fly.

Introduzione del supporto via chat all’interno dell’applicazione mobile, che consente aggiornamenti on-the-go e la gestione delle notifiche dall’applicazione web, con la possibilità di scegliere la modalità di ricezione - via email, Slack, Mattermost o app.

Demisto v5.0 è disponibile per i clienti enterprise e la community di utenti.