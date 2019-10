I Big Data e la tutela della privacy, il parere di Infinidat

I dati devono essere tutelati nel tempo e in sicurezza e le aziende non vogliono commettere errori per timori di sanzioni e di reputazione. Cosa dice Infinidat. Secondo quanto emerge da una recente ricerca condotta dal Digital Transformation Institute e CFMT, le opportunità offerte dai Big Data sono ancora poco sfruttate, sia da parte degli utenti finali, sia da parte delle aziende.

Uno degli aspetti più controversi è la cessione dei propri dati: la fiducia è poca e il drastico aumento dei livelli di sofisticazione degli attacchi informatici non può che farla ulteriormente diminuire.

Donato Ceccomancini, Country Sales Manager di Infinidat Italia

Necessario tutelare i dati in modo sicuro e continuativo. Per le imprese commettere errori significa perdita di clienti, calo di fatturato e sanzioni.

Ma i Big Data restano una grande opportunità, sia per il consumatore finale, che ne fa uso indiretto nella vita quotidiana con l’utilizzo di innumerevoli servizi, sia per le aziende che ne fanno un uso diretto in termini di raccolta, studio, elaborazione e gestione.

La contraddizione Big Data vs Privacy nasce proprio dalla sempre crescente richiesta di servizi, che necessariamente prevedono l’utilizzo dei Big Data, e la resistenza a cedere dati sensibili.