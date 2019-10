VOIspeed UCloud con Tustena e Alyante, per le imprese digitali

Il centralino TeamSystem Communication VOIspeed UCloud è un vero e proprio abilitatore che consente di completare la digitalizzazione delle imprese.

A corollario, l’azienda propone una serie di strumenti per la comunicazione.

Tustena CRM Enterprise, ad esempio, è uno strumento completo che migliora la produttività in tutti gli ambiti aziendali. L’integrazione con VOIspeed UCloud consente di avviare le chiamate direttamente dai contatti del CRM, avviare la creazione di attività sugli eventi di chiamata e sincronizzare in maniera massiva i contatti del CRM con la rubrica del centralino, mantenendo le informazioni aggiornate nel tempo.

Con Alyante Enterprise, invece, chiunque avrà installata sul suo pc la UI VOIspeed, pur non avendo accesso diretto al gestionale Alyante, avrà la possibilità di ricevere durante le chiamate le informazioni presenti nel gestionale, tra cui le anagrafiche e informazioni di contatto, come, ad esempio, quelle relative al fido, ai termini di pagamento e lo stato delle fatture. Tutto ciò è reso possibile grazie al nuovo sistema di sincronizzazione contatti di VOIspeed, che si occupa di prelevare le informazioni direttamente dal gestionale.

Con questo aggiornamento, inoltre, verrà data la possibilità agli utenti che utilizzano la UI VOIspeed di condividere con i propri colleghi avvisi importanti sui contatti “pubblici” della rubrica. Tali avvisi, che potranno essere mostrati durante le chiamate, saranno sicuramente d’aiuto a studi e aziende, che avranno la possibilità di far circolare e condividere tra i gruppi di lavoro le informazioni su clienti e fornitori con la massima semplicità.

Grazie alla disponibilità di apposite API e di un’esaustiva documentazione, anche le software house indipendenti e i system integrator avranno la possibilità d’integrare con maggiore facilità la tecnologia VOIspeed all’interno delle loro soluzioni, permettendo loro di allargare la propria offerta con un ampio ventaglio di avanzate funzionalità nell’ambito della unified communication.