Nuovi strumenti intelligenti per Corel PaintShop Pro 2020

Corel presenta le suite di fotoritocco e progettazione grafica all-in-one Paintshop Pro 2020 e Pro 2020 Ultimate, pensate per il target dei fotografi e content creator. Ottenere creazioni fotografiche eccezionali è anche possibile con il nuovo strumento SmartClone, che consente di unire elementi di diverse immagini in un istante, e con il nuovo Pennello perfezionante, che elimina ogni complessità dalle operazioni di selezione e isolamento di minimi dettagli, per risultati senza fatica e altamente realistici.

Per risparmiare tempo, la nuova area di lavoro “Fotografia” sensibile al tocco offre un ambiente elegante appositamente progettato per semplificare le modifiche rapide. PaintShop Pro 2020 offre, inoltre, migliorie a livello di velocità in tutta l’applicazione, grazie a popolari strumenti come Pic-to-Painting e la modifica del testo, adesso ancor più semplici e reattivi.

Chris Pierce, Senior Product Manager per la divisione Corel Photo

Con PaintShop Pro 2020, offriamo nuovi strumenti che infondono nei nostri utenti la sicurezza necessaria per sperimentare liberamente e portare in vita immagini che vanno oltre qualsiasi progetto abbiano creato in passato. Le composizioni che prima richiedevano troppo tempo per essere realizzate oggi sono un gioco da ragazzi, grazie a SmartClone e al Pennello perfezionante, che si occupano di tutte le operazioni faticose, come la miscelatura dei colori, la definizione dei contorni e l’isolamento di elementi essenziali delle foto. Questo software intelligente permette di realizzare immagini fotorealistiche direttamente dalla propria fantasia, in pochi minuti.

PaintShop Pro 2020 offre il supporto dei nuovi formati Camera RAW e delle ultime tavolette e penne grafiche, per risultati più espressivi, oltre a una raccolta di nuovi emozionanti pennelli, tavolozze colore, gradienti, motivi, ornamenti e altro ancora.

PaintShop Pro 2020 Ultimate è invece la scelta giusta per elevare il proprio potenziale creativo. Coniuga infatti la potenza di PaintShop Pro 2020 a una raccolta extra di software d’eccellenza per sperimentare infinite possibilità. Fra questi GRFX Studio Corel Edition, Parallels Toolbox, PhotoMirage Express, Painter Essentials 6, AfterShot 3, e una raccolta creativa di pennelli, texture e oltre 100 sfondi nuovi.

PaintShop Pro 2020 e PaintShop Pro 2020 Ultimate sono disponibili in inglese, tedesco, francese, olandese, italiano, spagnolo, russo, cinese tradizionale e giapponese

È stato lanciato anche l’ultimo Corel Photo Video Bundle, un kit di strumenti completo dedicato ai creatori di contenuti che riunisce il nuovo PaintShop Pro 2020 e VideoStudio Pro 2019 in una suite di fotoritocco, progettazione grafica ed editing video completa.