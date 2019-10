WatchGuard Firebox T35-R, la sicurezza si fa rugged

La nuova appliance Firebox T35-R di WatchGuard è in grado di assicurare una sicurezza enterprise ad alte prestazioni rivolta all’industrial internet of things. Questa robusta appliance di sicurezza di rete, progettata per l’utilizzo nel mondo industriale, consente alle aziende di fascia media, alle imprese distribuite e ai fornitori di servizi gestiti che le supportano, di estendere i servizi di sicurezza e le prestazioni WatchGuard oltre gli ambienti d’ufficio e data center, per proteggere gli ambienti industriali più difficili da malware, intrusioni e altre tipologie di minacce.

Brendan Patterson, VP of Product Management di WatchGuard

Poiché i criminali informatici puntano la loro attenzione sull'ondata massiccia di dispositivi Industrial Internet of Things (IIoT) di recente adozione e potenzialmente insicuri, servono soluzioni di sicurezza di rete in grado di resistere alle dure condizioni presenti negli ambienti difficili. Il T35-R è progettato per soddisfare questa crescente domanda: offre le stesse prestazioni di livello enterprise e le protezioni di sicurezza delle nostre appliance di sicurezza di rete convenzionali, con un'ulteriore grado di resistenza a temperature particolari, umidità e polvere che spesso si riscontrano negli ambienti di produzione, negli impianti oil&gas, nelle utilities, in ambienti agricoli e in altri luoghi con condizioni difficili.

Firebox T35-R offre la migliore combinazione di prestazioni, robustezza e prezzo oggi disponibile sul mercato. Le caratteristiche chiave che la rendono la soluzione perfetta per ambienti sfidanti includono:

-Una scocca esterna resistente per applicazioni industriali classificata IP64 - L'appliance è completamente a prova di polvere e spruzzi e in grado di funzionare a temperature che possono variare dai -40 a +60 gradi Celsius, fornendo sicurezza e connettività affidabili che persistono nonostante le condizioni estreme spesso presenti in ambienti di rete non tradizionali, eliminando quindi la necessità di creare scocche personalizzate.

-Alimentazione CC - L'apparecchio può funzionare con un'alimentazione da 12 V a 48 V CC o in alternativa utilizzare un alimentatore CA opzionale.

-Sicurezza di rete leader del settore - il T35-R rende la connettività VPN da sito a sito semplice, affidabile e gestibile e consente agli amministratori di abilitare protezioni di sicurezza avanzate tra cui APT Blocker, Threat Detection and Response, DNSWatch, IPS, Gateway AntiVirus, e altri servizi ancora, senza rallentare la velocità della rete. NSS Labs ha recentemente raccomandato WatchGuard Firebox nel suo rapporto annuale per i next generation firewall (NGFW) poiché è stato uno dei due soli fornitori che ha sconfitto con successo tutti i tentativi di evasione.

-Implementazione semplificata - le organizzazioni industriali e i fornitori di soluzioni IT che le supportano possono facilmente configurare, implementare e gestire il T35-R utilizzando RapidDeploy, la soluzione di configurazione zero-touch centralizzata di WatchGuard e la piattaforma di gestione WatchGuard Cloud. Gli utenti possono preconfigurare gli apparecchi per un'installazione rapida e non tecnica, risparmiando così tempo per spostamenti e ore di lavoro per implementazioni di sicurezza in siti industriali remoti.

-Firme IPS SCADA - Incluso con la Basic e la Total Security Suite di WatchGuard, Firebox T35-R sfrutta queste firme per proteggere dalle minacce note verso sistemi di controllo industriale (ICS) e SCADA e consentire l’uso della security in ambienti di deployment difficili.