D-Link migliora l’offerta Nuclias Cloud Networking Solution

Si amplia la gamma Nuclias Cloud di D-Link con Cloud-Managed e l'access point Wireless AC2600 Wave 2 Cloud-Managed, pensati per le PMI e i managed service provider. I nuovi dispositivi offrono un sistema di gestione della rete solido e personalizzabile, e forniscono il controllo completo dell’infrastruttura di rete, ovunque si trovino, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Nuclias Cloud fornisce una soluzione di cloud management basata su abbonamento senza la necessità di un controller locale, riducendo costi e complessità, ottimizzando al contempo l'infrastruttura di rete. Offre inoltre il provisioning zero touch per facilitare l'implementazione, eliminando la necessità di configurazione in loco. Gli access point e gli switch possono quindi essere gestiti attraverso il portale online Nuclias Cloud o tramite l'applicazione tablet dedicata, consentendo la gestione di più siti attraverso un'unica interfaccia.

La sua struttura multi-tenant consente l'implementazione su più siti e aziende, mentre i suoi strumenti avanzati di analisi del traffico e dei dati forniscono agli imprenditori e ai professionisti IT informazioni in tempo reale.

Tra le principali caratteristiche della Nuclias Cloud Networking Solution:

gestione centralizzata basata su cloud;

attivazione e configurazione zero-touch;

scalabilità senza limitazioni sul numero di dispositivi supportati;

interfaccia web intuitiva e basata su app;

informazioni di rete in tempo reale;

gestione di più siti e dispositivi attraverso un'unica dashboard;

aggiornamenti del firmware Over-the-air attraverso il cloud;

avvisi e notifiche istantanei.

L'access point Nuclias Wireless AC2600 Wave 2 dispone della tecnologia 802.11ac Wave 2 con MU-MIMO per fornire prestazioni affidabili e ad alta velocità per creare una rete stabile anche in presenza di numerosi dispositivi connessi. Per garantire la sicurezza Wi-Fi di livello enterprise, l'access point indoor ad alte prestazioni include anche l'autenticazione di ultima generazione WPA3 e la crittografia SSL.

Le caratteristiche:

Fino a 2.533 Mbps di velocità di trasmissione wireless combinata su 2 bande wireless.

4 x 4 MU-MIMO con quattro flussi spaziali.

Supporto WPA3.

Supporta 802.3at Power-over-Ethernet (PoE).

Supporta l'aggregazione dei link.

Gli switch Nuclias Cloud-Managed della serie DBS-2000 sono progettati per supportare la connettività nelle aziende che desiderano implementare e gestire un'infrastruttura di rete cablata estesa. Con una linea completa di L2 e una serie di funzioni di sicurezza, gli admin possono configurare server RADIUS esterni e impostare elenchi di controllo degli accessi basati su IP e MAC per autenticare e autorizzare i client e creare un ambiente di rete sicuro e affidabile.

Le caratteristiche: