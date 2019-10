Fujitsu presenta fi-800R, compatto e semplice da utilizzare

L’innovativo scanner fi-800R di Fujitsu è stato progettato appositamente per un utilizzo front desk ed è in grado di scansionare passaporti e carte di identità. Lo scanner, modello più recente della serie fi, è caratterizzato da un design compatto ed è dotato di un meccanismo all'avanguardia con doppio percorso, che consente a chi lo utilizza di completare tutte le attività da un'unica postazione, senza che i clienti perdano mai di vista i loro documenti.

Mike Nelson, Senior Vice President, PFU (EMEA) Limited

In un'epoca in cui le aspettative sono sempre più elevate, lo scanner fi-800R permette a chi lavora in banche, hotel e ospedali di fornire un servizio clienti eccezionale e senza complicazioni, Questo scanner, che offre alcune delle nostre funzionalità più innovative, garantisce ai clienti la tranquillità di sapere che i loro dati sono protetti e al sicuro. Chi lavora al front desk ha finalmente gli strumenti per offrire al cliente un servizio fluido e immediato, con la massima comodità.

L'acquisizione è estremamente fluida grazie all'innovativo alimentatore automatico di Fujitsu, con tecnologia per la separazione attiva; inoltre, la correzione automatica dell'inclinazione elimina gli errori di inserimento dei documenti. Il software PaperStream offerto in bundle ottimizza le immagini per semplificare i passaggi successivi ed estrae le informazioni per arricchire i profili dei clienti. Con la funzione di Selezione Automatica del profilo, lo staff non deve più impegnare tempo a suddividere i documenti in base al formato, e grazie alla velocità di scansione di 40 ppm/80 ipm i clienti possono tornare ai loro impegni in tempi da record.

Lo scanner fi-800R occupa la metà dello spazio rispetto a un dispositivo tradizionale, quindi è perfetto per tutti gli sportelli aperti al pubblico, dove lo spazio è spesso limitato. L'innovativo meccanismo a U per la fuoriuscita della carta, dotato di tecnologia di impilamento automatico, permette di espellere i fogli direttamente dallo scanner, senza necessità di un vassoio dedicato. Le dimensioni dello scanner fi-800R sono state ridotte in modo significativo, fino a raggiungere un’occupazione dello spazio pari alla metà di un foglio A4.

Lo scanner fi-800R è il primo del suo tipo a non aver bisogno di un foglio di protezione per i passaporti, poiché dotato di un meccanismo di percorso di ritorno che consente di gestire oggetti più spessi come documenti di identità in formato tessera e passaporti, compresa la MRZ (Machine Readable Zone - zona a lettura ottica), nonché documenti in formato A4. Oltre al vantaggio di risparmiare tempo e fatica, assicura la conformità al GDPR perché permette di svolgere tutte le operazioni in presenza del cliente.