Dynatrace Digital Business Analytics, intelligence e insight

La piattaforma di software intelligence di Dynatrace punta su Digital Business Analytics sfruttando i dati che già passano attravers la sua digital experience. Unendo user experience, comportamento del cliente e dati sulle prestazioni delle applicazioni con le metriche aziendali, Digital Business Analytics fornisce risposte in tempo reale su conversioni, ordini, abbandono, convalida del rilascio, segmentazione dei clienti e altro ancora.

Tradizionalmente, chi detiene le applicazioni e gli utenti business sono stati costretti a utilizzare strumenti diversi e confusi e ad analizzare manualmente i dati, ostacolando così la loro capacità di eseguire e ottimizzare le loro offerte commerciali digitali in tempo reale.

A partire da oggi, Digital Business Analytics si unisce a APM, Cloud Infrastructure Monitoring, Digital Experience Management e AIOps come parte della piattaforma di software intelligence all-in-one Dynatrace. Come per questi altri moduli, il motore AI di Dynatrace, Davis, è al centro di Digital Business Analytics. Davis apprende continuamente quali sono le performance di business “normali” previste e fornisce risposte proattive ai problemi, consentendo processi decisionali più rapidi, una maggiore ottimizzazione delle risorse e migliori risultati aziendali.

Steve Tack, SVP of Product Management di Dynatrace

I progetti di trasformazione digitale stanno spingendo le aziende a creare linee multidisciplinari di team aziendali che gestiscono il business con una mentalità di prodotto e chiedono risposte a domande che prima erano difficili, lente o impossibili da ottenere. Digital Business Analytics sfrutta l'automazione e l'intelligence alla base della piattaforma di software intelligence di Dynatrace per fornire avvisi, rilevamento delle anomalie di prima classe e risposte in tempo reale su criticità di business di grande impatto come il peggioramento delle revenue o le conversioni tra prodotti, aree geografiche o segmenti.

Con l'accelerazione del volume e della velocità dei dati, le organizzazioni fanno fatica a dare un senso alle diverse dashboard dei tradizionali strumenti di monitoraggio IT, web analytics e reporting ad hoc. Digital Business Analytics di Dynatrace acquisisce automaticamente i dati di business e li analizza nel contesto dell'esperienza utente e dei dati sulle prestazioni delle applicazioni.

Inoltre, Digital Business Analytics integra gli strumenti di web analytics esistenti per fornire risultati completi e in tempo reale, combinando i canali esistenti rivolti ai clienti con i dati dell'applicazione e della user experience. Poiché solo la piattaforma di software intelligence full-stack di Dynatrace condivide un modello di dati comune su tutta la piattaforma, con l'intelligenza artificiale e l'automazione alla base, applica in modo univoco il rilevamento delle anomalie di prima classe alle metriche aziendali per fornire risposte precise e in tempo reale ai contesti di business critici.

Digital Business Analytics include: