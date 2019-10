Asus ZenBook Pro Duo, display 4K e ScreenPad Plus

Asus amplia il listino con il nuovo notebook ZenBook Pro Duo (UX581), dotato dell’avanzato touchpad con display incorporato e ScreenPad Plus.

ScreenPad Plus offre infinite possibilità creative per i content creator, migliorando la produttività, la gestione dei processi e consentendo un multitasking più fluido. Il touchscreen funziona contemporaneamente con il display primario e il software integrato ScreenXpert include una selezione di app utlili, tools e strumenti che aiutano l’utente a sfruttare al massimo ScreenPad Plus.

Caratteristiche tecniche come il processore Intel Core i7 di nona generazione, 32GB di RAM, la scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2060 GPU e fino a 1TB di SSD PCIe 3.0 x4 per un’archiviazione ultra veloce, assicurano performance estreme.

ZenBook Pro Duo (UX581) è dotato dell’incredibile touchscreen OLED 4K HDR (3840 x 2160) che offre un’esperienza visiva senza paragoni, ScreenPad con risoluzione 4K (3840 x 1100) e il touchpad ASUS NumberPad dual-function. Lo schermo, realizzato con tecnologia ASUS NanoEdge, presenta cornici sottilissime conferendo così un’estrema immersività visiva e dimensioni ultra compatte.

Disponibile nel nuovo colore Celestial Blue, ZenBook Pro Duo (UX581) sfoggia eleganza e raffinatezza senza tempo. Il laptop è rifinito con l’esclusiva versione asimmetrica della tipica trama Zen a cerchi concentrici di ASUS e in metallo tornito: un dettaglio che dona a ZenBook Pro Duo un tocco inconfondibile.

Disponibile in Italia anche, ZenBook Duo (UX481), la versione ultra portatile con schermo da 14 pollici NanoEdge FHD Frameless, ScreenPad Plus con risoluzione FHD, alimentato da processore Intel Core i7 e scheda grafica GeForce MX250 GPU.

ScreenPad Plus può essere sfruttato in Windows come un normale schermo secondario per visualizzare contenuti o utilizzare diverse comode funzionalità presenti in ScreenExpert, il software che semplifica la gestione delle finestre e delle app. Tra queste, sono incluse App Switcher, ViewMax e App Navigator, che facilitano la gestione delle operazioni tra lo schermo principale e ScreenPad Plus e favoriscono l’intuitività dei processi.

Gli utenti possono anche trascinare le app compatibili, toolbar o menù all’interno dello ScreenPad Plus per migliorare l’efficienza del lavoro. I creator possono visualizzare tool come le anteprime dei video, controlli della timeline, finestre di codice o mixer audio direttamente su ScreenPad Plus per ottimizzare i processi di lavorazione. Le app social su ScreenPad Plus, inoltre, consentono di rimanere sempre aggiornati e di rispondere istantaneamente ai messaggi mentre si lavora, senza dover cambiare finestre in continuazione.

Anche le funzioni adattive, implementate per la prima volta sul primo ScreenPad, aiutano a organizzare il lavoro al meglio. Proprio per questo, Asus sta lavorando con alcuni sviluppatori, tra cui Corel, per ottimizzare i tool di ScreenPad e ottenere il massimo della produttività. Inoltre, qualsiasi app di Windows può essere utilizzata su ScreenPad Plus senza necessità di versioni specifiche.

ScreenPad Plus si trasforma in un dispositivo perfetto per scrivere e disegnare grazie alla penna interattiva inclusa – o a qualsiasi altro dispositivo analogo – mostrando un altro lato creativo. È compreso nella confezione anche il poggiapolsi deluxe che migliora ulteriormente l’ergonomia della tastiera rialzata ErgoLift per una comodità senza paragoni in fase di scrittura e disegno.

ZenBook Pro Duo (UX581) incorpora l’ultima versione di Asus NumberPad, un keypad numerico illuminato a LED e integrato nel touchpad. Il laptop presenta anche il supporto vocale Amazon Alexa, con barra luminosa dedicata sulla parte frontale del PC che si illumina per indicare interazione con l’assistente.

Asus ZenBook Pro Duo (UX581) e ZenBook Duo (UX481) sono disponibili in Italia, nella colorazione Utopia Blue, su ASUS eShop, Retail selezionati e presso gli Asus Gold Store a un prezzo consigliato al pubblico a partire da 2.999 euro (ZenBook Pro Duo (UX581)) e a partire da 1.699 euro (ZenBook Duo (UX481)).