È arrivato anche in Italia il nuovo Asus ZenScreen Touch

Soluzione pensata sia per il lavoro che per l’intrattenimento in mobilità, il monitor 15,6 pollici ZenScreen Touch di Asus è ora disponibile anche nel nostro Paese. Il nuovo monitor portatile Full HD da 15,6 pollici con un profilo ultrasottile (appena 9 mm) e un peso di 0,9 kg, è infatti una soluzione facile da trasportare e installare ovunque.

Asus ZenScreen Touch offre inoltre la possibilità di avere uno schermo aggiuntivo agli utenti laptop, una visione più precisa di app e contenuti multimediali per chi lavora da smartphone e una più bella esperienza di gioco su console quando si è fuori casa.

ZenScreen Touch è dotato di una batteria integrata da 7800 mAh che offre fino a 4 ore di funzionamento con una singola carica. Utilizzando la propria batteria, non consuma quella del dispositivo a cui è collegato, permettendo così un utilizzo decisamente più lungo.

ZenScreen Touch è dotato di un display IPS con risoluzione Full HD per garantire immagini nitide da ogni angolo di visualizzazione. Il supporto per input multi-touch a 10 punti evita qualsiasi tipo di problema o limite durante l’utilizzo di app o la semplice navigazione, inoltre l’App dedicata per Android ZenScreen Touch permette la visualizzazione ed il controllo senza interruzioni di tutte la App mobile in modo semplice e fluido. Grazie alle porte USB-C e Micro HDMI, è possibile collegare ZenScreen Touch ad una vasta gamma di dispositivi tra cui laptop, smartphone, console gaming, tablet e fotocamere. La batteria integrata da 7800mAh è in grado di offrire fino a quattro ore di autonomia tra una ricarica e l’altra, garantendo così un utilizzo più lungo a lavoro.

Grazie alla funzione multi-touch a 10 punti e la piena compatibilità con Windows 10, ZenScreen Touch offre un’interazione intuitiva, reattiva e accurata che rende il lavoro e il gioco più semplici e veloci. Il display da 15,6 pollici, in formato 16:9 vanta un pannello IPS antiriflesso con retroilluminazione W-LED ed offre un rapporto di contrasto 700:1 per una visualizzazione accurata e confortevole anche in ambienti luminosi.

ZenScreen Touch è progettato per l’utilizzo con l’app Asus ZenScreen Touch, che consente la visualizzazione ed il controllo delle app dai telefoni Android tramite una mappatura tattile precisa, portando così la produttività su grande schermo. Oltre a permettere una visione più ampia e confortevole di qualsiasi contenuto, un display più grande è perfetto per attività come la modifica di documenti, foto e video, rendendo tutto facile e veloce anche fuori casa o in ufficio. ZenScreen Touch è inoltre dotato di overlay opzionale con i classici pulsanti del menu Android (indietro, home, recenti e rotazione) per una migliore esperienza mobile.

ZenScreen Touch è dotato di connettività USB-C a segnale ibirdo che fornisce supporto per DisplayPort e USB 3.0 con un cavo singolo, offrendo ancora una volta una soluzione semplice e comoda, senza il bisogno di dover installare driver aggiuntivi con i dispositivi che supportano DisplayPort Alternate Mode e garantendo la compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi USB 3.0. Insieme al supporto Micro HDMI, ZenScreen Touch è in grado di visualizzare i contenuti della maggior parte di laptop, smartphone, fotocamere, console gaming e altri dispositivi portatili, offrendo una migliore visualizzazione quando si utilizzano dispositivi mobile per lavoro o per il semplice intrattenimento.