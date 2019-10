Le novità di Hitachi Vantara per la migrazione al cloud

All’evento NEXT 2019, dall’8 al 10 ottobre, sono state diverse le funzionalità presentate da Hitachi Vantara per la migrazione verso il cloud ibrido e multi-cloud.

Bobby Soni, Chief Solutions and Services Officer di Hitachi Vantara

Le aziende stanno lottando per bilanciare costi e complessità con i requisiti di prestazioni e conformità nella trasformazione delle loro strutture IT. La crescita delle applicazioni mission-critical e della domanda di dati non farà che accelerare la necessità di una maggiore larghezza di banda e una latenza inferiore. In Hitachi stiamo creando servizi incentrati sulle persone che consentono alle aziende di innovare e ottenere risultati di business. Le nuove funzionalità possono aiutare i nostri clienti a beneficiare più velocemente di ambienti cloud e multicloud completamente gestiti e sicuri, oltre a fornire informazioni utili per i processi decisionali basati sui dati.

Con l’acquisizione di Rean Cloud in 2018, Hitachi Vantara ha acquisito capacità ed esperienza leader nel settore della migrazione cloud e della modernizzazione delle applicazioni, elevando il livello delle soluzioni e dei servizi cloud. Offerta che si integra perfettamente all'interno del portafoglio di servizi cloud Hitachi Vantara.

Hitachi ha inoltre presentato Hitachi Flex Consumption, un nuovo modello basato sul consumo che segna un cambiamento nel modo in cui i clienti possono utilizzare soluzioni e servizi IT. Questo nuovo modello è pensato per consentire ai clienti di allineare le spese in tecnologia con l’effettivo utilizzo, aiutandoli a raggiungere risultati e obiettivi di budget definiti. Il consumo flessibile semplifica l'utilizzo delle risorse e offre ai clienti una scelta più ampia, consentendo di pagare solo per i servizi che si utilizzano, quando se ne ha esigenza. Il nuovo modello supporterà un'ampia gamma di offerte Hitachi Vantara, tra cui il monitoraggio remoto e i servizi completamente gestiti.

Gli aggiornamenti al portafoglio Hitachi Vantara cloud services:

Hitachi Cloud Migration e Application Modernization Services, che consentono ai clienti di adottare il cloud in base alle loro esigenze aziendali per ottenere l'agilità di cui hanno bisogno, migliorare la governance e ottenere vantaggi in termini di costi.

che consentono ai clienti di adottare il cloud in base alle loro esigenze aziendali per ottenere l'agilità di cui hanno bisogno, migliorare la governance e ottenere vantaggi in termini di costi. Hitachi Enterprise Cloud (HEC) aggiunge supporto per un unico pannello per gestire risorse cloud private e pubbliche come parte dei servizi gestiti Hitachi. Questa singola interfaccia di gestione cloud offre visibilità trasparente, per ridurre i rischi, i costi e il time to value.

Hitachi Vantara offre l’unico porfolio di soluzioni cloud indipendenti e servizi multicloud che utilizzano un approccio pre-ingegnerizzato, nel fornire i più adeguati livelli di servizio fin dal primo giorno, oltre a un ambiente utilizzabile con VMware Cloud su AWS.

I vantaggi dell'adozione dei servizi cloud Hitachi Vantara includono: