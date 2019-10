OVH compie 20 anni e festeggia diventando OVHcloud

Il 10 ottobre a Parigi in occasione del Summit, OVH ha voluto sottolineare l’importanza che ha il cloud nella sua organizzazione azienadale diventando OVHcloud. Infatti i 20 anni di OVH sono stati l’occasione per rafforzare il posizionamento dell’azienda, di cui oltre il 70% del fatturato è generato da soluzioni Cloud. Con il nome OVHcloud il gruppo intende allineare la propria identità alla strategia commerciale adottata, per accompagnare la propria espansione a livello internazionale.

Strategia “smart” sempre in auge

Il nome cambia, ma il DNA di OVHcloud resta saldamente ancorato agli stessi valori: l'apertura e l'affermazione di un ecosistema basato sui principi di rispetto dei dati. OVHcloud continua a difendere la propria visione di Cloud “smart”: semplice da implementare, multilocale, accessibile e prevedibile, reversibile e aperto, trasparente. In risposta alle sfide lanciate dal Cloud Act, OVHcloud offre soluzioni affidabili e rispettose dei valori europei, promotrici di un Cloud aperto e realmente reversibile in cui i clienti sono liberi di scegliere come gestire i propri dati in base alle esigenze aziendali.

Accompagnare i decision maker IT nella transizione digitale con le soluzioni Enterprise

Con i prodotti e le soluzioni Enterprise, i decision maker IT hanno l’opportunità di proteggere i propri progetti di transizione digitale basati su un Cloud trasparente, reversibile, predittivo e multilocale. Quest’anno il portfolio bare metal si arricchirà di cluster dedicati di server basati su una rete privata dalle performance garantite, tramite API standard per una migliore automatizzazione.

Offrire un ambiente aperto e standard per i devOps che hanno bisogno di sviluppare applicazioni scalabili nel Cloud con il Public Cloud

La gamma di soluzioni Public Cloud permette agli sviluppatori di avviare immediatamente la propria attività, grazie alla flessibilità di risorse on demand che permettono di adattare le modalità di utilizzo alle necessità, in modo semplice e rapido.

Rispondere alle esigenze dei sostenitori di infrastrutture, hardware e rete che intendono costruire una piattaforma Cloud con le soluzioni Server

Le soluzioni Server permettono agli amministratori di sistema di costruire la propria infrastruttura alle tariffe più convenienti e con le migliori prestazioni attualmente disponibili. Quest’anno OVHcloud ha completamente ripensato la propria gamma di server dedicati in un’ottica di semplicità e polivalenza. Per rispondere alle esigenze di scalabilità e performance di aziende di medie dimensioni, amministrazioni e università, OVHcloud ha recentemente lanciato la nuova gamma di server dedicati Infrastructure, che permette in particolare di sviluppare architetture di server in cluster o gestire database voluminosi.

Valorizzare la presenza online e i servizi di comunicazione aziendale degli imprenditori con le soluzioni Market

Le soluzioni Market consentono ai professionisti e alle piccole imprese di crescere grazie al digitale. Destinato a sviluppatori e agenzie, l’hosting Cloud Web si arricchirà quest’anno di nuove configurazioni per estenderne l’utilizzo. I professionisti avranno a disposizione risorse aggiuntive da destinare ai propri siti vetrina e applicazioni Web.

In quanto player IaaS (Infrastructure as a Service), OVHcloud ha creato un ricco ecosistema di partner con le competenze necessarie per l’implementazione e il mantenimento dei servizi presso i propri clienti. Proprio per questo l'azienda ha ridisegnato l’OVHcloud Partner Program in modo da supportare al meglio la trasformazione digitale delle imprese e ponendo l’accento sulla sua internazionalizzazione.