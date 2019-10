Poly e gli smart worker, in arrivo novità per Google Voice

Dopo i telefoni OBi VVX x50, i primi fissi certificati per lavorare con Google Voice in G Suite, ora Poly presenta anche le cuffie certificate con Google Voice. Si tratta di un ulteriore step per Poly, in grado di fornire un’esperienza di Unified Communication sempre più completa, capace di soddisfare tutte le esigenze e i 7 stili di lavoro che rappresentano il 91% delle modalità di attività nelle aziende.

I sette stili di lavoro

Comunicatori da ufficio: per coloro che trascorrono alla scrivania il 100% del tempoì con un telefono fisso, OBi VVX 350 e Savi 8220 è l’ideale per avere una chiarezza vocale perfetta e comfort per tutto il giorno.



Collaboratore d'ufficio: chi lavora quasi sempre dalla propria scrivania e comunica frequentemente tramite telefono fisso o softphone attraverso un'applicazione web, trova nel telefono desktop VVX 450 lo strumento più adatto per le proprie esigenze. Abbinato alle cuffie Blackwire 5220 - grazie allo spinotto da 3,5 mm e alla porta USB- abilita opzioni di connettività flessibile e comfort per le chiamate e i contenuti multimediali.

“Combattente da ufficio”: passa in ufficio la maggior parte del tempo, ma solo la metà alla scrivania. Con OBi VVX 350 e le cuffie con archetto Voyager 6200 UC, entrambe con tecnologia ANC, ottiene la mobilità in ufficio, la connettività al telefono fisso e mobile e la produttività senza distrazioni di cui ha bisogno.



Lavoratore remoto: lavora da casa o da remoto; per lui il telefono da tavolo IP di base Poly VVX 350 è la soluzione ideale. È possibile collegare il telefono alla rete Wi-Fi in modalità wireless grazie all'adattatore ObiWiFi5G. Utilizzando Savi 8220 si hanno fino a 13 ore di conversazione e collaborazione senza rumore su PC, cellulare e telefono fisso come soluzione fissa, oppure scegliere il Voyager 5200 UC per una migliore operatività in mobilità.



Lavoratore flessibile: per chi deve essere "sempre collegato", Voyager 6200 UC è il migliore alleato in tutti questi luoghi. Alla scrivania, il telefono fisso Poly VVX 250 non solo permette di rimanere concentrati, ma consente di farsi sentire durante le chiamate.

“Guerriero da strada”: lavora fuori dall'ufficio la maggior parte del tempo, quindi è abituato ad avere a che fare con il rumore circostante e connessioni inaffidabili. Le cuffie Voyager 5200 UC riducono il rumore di sottofondo e sono leggere e portatili.



Manager connesso: ha bisogno del miglior strumento per la cancellazione attiva del rumore Voyager 8200 UC per i propri viaggi di lavoro in aereo. Alla scrivania, invece, il VVX 450 a 12 linee con display a colori da 4,3", Polycom HD Voice e cancellazione dei disturbi, è adatto per quei manager che desiderano che le proprie conversazioni siano nitidissime. Abbinato al Savi 8220 fornisce una soluzione senza rivali.