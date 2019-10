BT trasforma la rete di Rexel con il dynamic networking

BT ha raggiunto l’obiettivo per la fornitura e la gestione di un software define area wide network per Rexel in grado di collegare le sue oltre 50 sedi in Germania. Il gruppo Rexel opera in 26 Paesi in Europa, nelle Americhe e in Asia-Pacifico. Nell'ambito di un piano volto all'ottimizzazione della propria rete globale, il gruppo prevede di implementare la tecnologia SD-WAN in altri Paesi.

Wolfgang Tomischek, Direttore IT di Rexel in Germania

I nostri clienti effettuano gli ordini tramite diversi canali - dal negozio online, al fax e il telefono - e si aspettano consegne entro poche ore. Abbiamo scelto BT perché una connettività sicura e affidabile è fondamentale per la nostra attività e necessitiamo di un partner in grado di fornire una soluzione su scala globale, in quanto facciamo parte di un gruppo internazionale. La nuova soluzione ibrida ci offrirà maggiore flessibilità e controllo e ci consentirà, allo stesso tempo, una migliore gestione dei costi.

Basata su tecnologia Meraki SD-WAN, la rete consentirà a Rexel di combinare i vantaggi delle diverse tecnologie di rete per raggiungere il miglior equilibrio possibile tra sicurezza, resilienza, flessibilità e costi. I dati sensibili e mission-critical verranno trasferiti utilizzando una connettività dedicata, basata su rete MPLS di BT.

Il traffico meno critico sarà invece instradato su Internet. Utilizzando un portale self-service, il team ICT del cliente sarà in grado di scegliere quale connessione utilizzare per ciascuna delle sue applicazioni aziendali, ottimizzando i costi e l'affidabilità del servizio. Il portale di gestione offre inoltre una migliore visibilità dei flussi dati nella rete. I servizi di sicurezza gestiti, inclusi i firewall hardware e software-based, sono parte integrante del nuovo design di rete.

Il prossimo step passo sarà quello di migrare anche la rete locale (LAN) su tecnologia Meraki, fornendo a Rexel visibilità e controllo end-to-end dell'intera rete.

Joris van Oers, Managing Director, Resources, Manufacturing & Logistics and regional MD for Europe presso BT

Siamo orgogliosi di supportare Rexel con la nostra soluzione SD-WAN, che offre semplicità ai clienti che desiderano sfruttare le ultime tecnologie di rete per supportare la loro trasformazione digitale. La soluzione offre ai nostri clienti la possibilità di comprendere al meglio le esigenze della loro rete e consente loro di controllare e dare priorità al traffico di dati. Inoltre offre un approccio plug-and-play per l'installazione di nuovi siti supportati dall'esperienza di BT nella progettazione, impostazione, implementazione e gestione della rete.

Connect Meraki SD-WAN fa parte del vasto programma Dynamic Network Services di BT, progettato per offrire ai clienti più scelta, sicurezza, resilienza, servizio e agilità nell'introduzione di reti future basate su software define networking (SDN) e tecnologie di virtualizzazione delle funzioni di rete (NFV).